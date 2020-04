Mazda, le tappe di una storia fatta di innovazione e idee fuori dagli schemi

Nel 1977 due Mazda 323 affrontano un viaggio di 15.000 km da Hiroshima al Salone di Francoforte, dove era previsto il debutto di questo modello.

L'anno successivo, venne lanciata la Mazda Rx-7, una coupé sportiva compatta ed elegante: il modello a motore rotativo più popolare della storia con 811.000 unità vendute in tre generazioni, stabilendo anche innumerevoli record in circuito. Lo stesso anno, una Rx-7 modificata stabilì un record di velocità terrestre per la sua categoria (296 km/h) sul deserto salato dei Bonneville Salt Flats.



Il debutto della saga Mx-5, conosciuta anche come Miata

I mitici anni ottanta: la nascita del mito Miata

La Rx-7 a motore rotativo batte innumerevoli record in pista, vincendo, tra l'altro, oltre 100 gare Imsa (federazione statunitense), più di qualsiasi modello con motore a pistoni, mentre domina la classe Gtu (meno di 2,5 litri) alla 24 Ore di Daytona per 12 anni consecutivi, dal 1982 al 1993. Nel 1986, una Rx-7 di seconda generazione ottiene a Bonneville un nuovo record di velocità di categoria con 383,7 km/h.

Il 1989 è un anno fondamentale per Mazda: il lancio di Mx-5, la roadster in stile classico fondata sul concetto del Jinba Ittai, ovvero “cavaliere e cavallo come una cosa sola”. Stabilendo nuovi standard per l'ingegneria delle leggerezza e in fatto di guida divertente e accessibile, la economica due posti è un successo immediato: batte ripetutamente i propri record di produzione e vendita, conquista centinaia di premi in tutto il mondo e attira una vivace platea di fan, diventando anche l'auto di produzione più impiegata al mondo nelle competizioni.



Mazda 323, best seller della casa che fece anche un viaggio-avventura dal Giappone alla Germania

Gli anni novanta: tra viaggi e nuovi modelli

In un seguito ideale del viaggio del 1977, sei Mazda (626, 323 e van E2200) viaggiano dal Giappone al quartier generale tedesco di Mazda a Leverkusen, questa volta attraverso l'Unione Sovietica in dissolvimento.

L'anno successivo, Mazda entra nell'albo duro della 24 Ore di Le Mans vincendo con la 787B: è stata la prima vittoria di un marchio giapponese e l'unica di sempre con un'auto senza pistoni.

Nel 1993 fu il momento del lancio della Mazda Xedos 9 (chiamata anche Millenia o Eunos 800), il primo modello di serie disponibile con un motore a ciclo Miller. Il V6 da 2.3 litri della berlina del segmento E presentava un'impostazione unica che combinava una chiusura ritardata della valvola di aspirazione con un compressore volumetrico per ottenere più potenza da una minore cilindrata e allo stesso tempo aumentarne l'efficienza.

Nel 1995 un Rx-7 di terza generazione modificata batte un altro record di velocità a Bonneville, arrivando a 389 km/h.



Mx-5 batte ogni record e diventa la roadster più venduta al mondo

Gli anni duemila: l'inizio di nuovi record

Il Guinness World Records dichiara ufficialmente la Mx-5 la sportiva a due posti più venduta della storia con 532.000 unità vendute. Aggiornato più volte da allora, è un primato che la Mx-5 conserva saldamente.

Nel 2004 la rotativa Mazda Rx-8 riparte da dove aveva lasciato la sua progenitrice, stabilendo 40 record internazionali Fia sull'ovale ad alta velocità dell'impianto di collaudo di Papenburg nella Germania nord-occidentale.



Nuovo record per Mx-5 prima generazione: 2.900 curve in 24 ore

Gli anni dieci: nuove tecnologie inedite

Nel 2011 venne introdotta la tecnologia Skyactiv, una gamma di motori, trasmissioni, carrozzerie e telai non convenzionali progettati per massimizzare efficienza nei consumi, prestazioni, sicurezza e piacere di guida, insieme al nuovo linguaggio di design Kodo di Mazda. Il debutto fu sulla Cx-5, il nuovo crossover Suv.

Nel 2014 la Mazda6 dimostra la potenza dei suoi motori Skyactiv-D, infrangendo il record precedente per la massima velocità media nell'arco di 24 ore (221,1 km/h contro 209,8 km/h) e numerosi altri record FIA per i turbodiesel da 2,0-2,5 litri.

Nel 2016 la milionesima Mx-5, un modello di quarta generazione, uscì dalla catena di montaggio nello stabilimento Ujina n.1 di Hiroshima.

Due anni dopo, viene raggiunto un altro traguardo di produzione con la 50milionesima Mazda costruita in Giappone.

Nel 2019 fedele alla sua natura, una Mx-5 di prima generazione batte il record per il maggior numero di tornanti percorsi in 12 ore. Le 2.900 curve, raggiunte durante una notte di pioggia sulla Kaunertal Glacier Road nelle Alpi austriache, sono state più del doppio rispetto al precedente sancito dal RID Rekord Institute per la Germania.

E nello stesso anno, è stato il momento del lancio di Skyactiv-X: il primo motore a benzina ad accensione per compressione disponibile di serie.