Mazda: utile operativo a 71 milioni nell'anno fiscale 2020

2' di lettura

Nell'anno fiscale 2020 (periodo di dodici mesi concluso il 31 marzo 2021) Mazda Motor Corporation ha venduto 1.287.000 veicoli in tutto il mondo. Entrambi i maggiori mercati del brand (Nord America e Cina) hanno visto crescere i volumi di vendita rispetto all'anno fiscale precedente rispettiva- mente con 403.000 unità (+2%) e 228.000 (+8%). Nel mercato giapponese Mazda ha venduto 176.000 unità (-13%). I risultati commerciali del brand in Europa hanno continuato ad essere influenzati dalla situazione legata alla pandemia e dai prolungati lockdown in molti mercati. La regione ha registrato vendite per 178.000 unità (-32%). Riflettendo i maggiori sforzi in fatto di recupero delle vendite, riduzione dei costi e miglioramento degli utili variabili durante la seconda metà dell'anno fiscale i risultati commerciali di Mazda hanno portato ad un fatturato netto di 23,2 miliardi di euro, con un utile operativo positivo dell'intero anno pari a 71 milioni, a fronte di una perdita netta di 255,6 mln. Sebbene il contesto di mercato rimanga incerto a causa di problemi quali la carenza di semiconduttori e l'aumento dei prezzi delle materie prime, Mazda punta a recuperare vendite nell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022, con una previsione di 1.410.000 unità vendute nel mondo. Stima che il Nord America e la Cina continueranno a capitanare le vendite. Anche per l'Europa Mazda prevede un incremento di un quarto delle vendite su base annua, rafforzando così il suo ruolo di terza principale regione per Mazda. Monitorando con attenzione e continuità lo sviluppo del contesto del mercato Mazda prevede per l'intero anno fiscale un fatturato netto di 26,4 mld, un utile operativo di 503,9 mln ed un utile netto di 271,3 mln.

