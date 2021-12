Mazda, una voce fuori: arrivano i 6 cilindri e i nuovi suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Controcorrente. Mazda continua la sua strategie di stare fuori dal coro dell’industria dell’auto. La casa di Hiroshima infatti ha scelto, sul fronte della riduzione delle emissioni, una politica “multisolution” che non prevede lo sposare in toto il dogma dell’auto elettrica Bev come unica via alla riduzione della CO2 bensì’ offrire un ventaglio di soluzioni che si spingono addirittura a sviluppare una nuova famiglia di motori a sei cilindri in linea benzina (tecnologia Skyactiv-X e con accensione per compressione) e diesel, ovviamente elettrificati phev oppure mild hybrid 48 Volt. E per gli appassionati è una bella notizia in un mondo dove il termico sembra sul viale del tramonto e auto premium montano 4 cilindri da utilitaria. I sei cilindri saranno offerti con un’inedita gamma di suv premium, attesi nei prossimi due anni, con la quale la casa giapponese sposta il target verso l’alto. Si tratta dei CX-60 e CX-80 (sette posti, tre file di sedili) che sono stati anticipati dal nuovo CX-50, che destinato agli Usa e non all’Europa, fa intravedere qual è la direzione stilistica sul fronte dei crossover e il posizionamento di mercato. Oltre all’elettrificazione di nuova generazione abbinata a motori a basse emissioni c’è anche un rinnovato sistema di trazione integrale e gestione intelligente delle modalità di guida che favorisce anche il fuoristrada. Insomma, così Mazda mette nel mirino Land Rover e Jeep. CX-60 e CX-80 con motori a 4 e anche a sei cilindri sono destinati al mercato europeo mentre al topo della gamma usa ci saranno i più grandi CX-70 e CX-90 che sfidano apertamente anche i marchi premium tedeschi.

Per quanto riguarda l’elettrico, la casa di Hiroshima con la MX-30 ha espresso una visione originale in linea con un approccio think different che prevede vetture a ioni di litio con batterie dimensionate lo stretto necessario per ridurre il carbon footprint complessivo. MX-30 infatti ha solo 200 km di autonomia ma ora per ovviare al range limitato Mazda ha mantenuto una promessa: il ritorno de motore rotativo. Il Wankel, elemento del Dna storico della casa, rinasce e diventa il range extender, cioè un gruppo elettrogeno di bordo (senza compiti di trazione) che ricarica la batteria. La vettura sarà omologata come ibrida e ripropone un’idea furba ed efficiente purtroppo abbandonata da altre case.

Loading...

In questa spinta all’originalità, stride, invece, il lancio della Mazda2 Hybrid. Si tratta della gemella omozigote della Toyota Yaris: è prodotta in Europa ed è una mera operazione di rebadging e di realpolitik commerciale che origina dall’alleanza tra Mazda e Toyota, ma non porta con sé alcun carattere distintivo del brand di Hiroshima e serve solo per coprire adeguatamente il segmento delle compatte.