Mazzini nuovo ad di Pramerica Sgr e Ghidoni direttore generale di Intesa Private Banking I nuovi incarichi rientrano nella riorganizzazione di Intesa e sono stati decisi dai consigli di amministrazione di Pramerica Sgr e di Intesa Private Banking di redazione di Plus24

È partita la riorganizzazione del gruppo Intesa Sanpaolo dopo l’acquisizione di Pramerica Sgr avvenuta nei mesi scorsi. Con l’obiettivo di assicurare una valorizzazione delle risorse interne al gruppo e di garantire una continuità gestionale i consigli di amministrazione di Pramerica Sgr e di Intesa Private banking hanno designato Massimo Mazzini nuovo amministratore delegato di Pramerica Sgr al posto di Andrea Ghidoni che diventa il nuovo direttore generale di Intesa Pb. Entrambi i manager hanno accolto i nuovi incarichi con soddisfazione.

•Massimo Mazzini nuovo Amministratore Delegato di Pramerica SGR

Massimo Mazzini è entrato nel gruppo Intesa Sanpaolo nel 2007, dove ha assunto negli anni posizioni manageriali nella divisione asset management, coordinando allo stesso tempo le strategie di espansione internazionale di Eurizon. Attualmente è anche presidente di Eurizon Capital Asia, la subsidiary di Eurizon a Hong Kong, e membro del CdA di Penghua, uno tra i principali asset manager cinesi di cui Eurizon detiene il 49%. Mazzini mantiene inoltre il ruolo di responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale in Eurizon.

•Andrea Ghidoni nuovo Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking

Andrea Ghidoni nel 2015 è stato nominato amministratore delegato e direttore Generale di Pramerica Sgr e in precedenza ha ricoperto ruoli manageriali in Ubi Banca, come responsabile dell’area organizzazione di gruppo e responsabile dello Sviluppo Manageriale. Si è precedentemente occupato di consulenza strategica per i principali Gruppi Bancari Italiani in Bain & Company, dopo aver iniziato la sua carriera esercitando la professione di dottore commercialista.