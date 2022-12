Mbappè show: Francia e Inghilterra si trovano nei quarti. Ma le piccole crescono

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Siamo al giro di boa. Dopo due settimane, il Mondiale in Qatar entra nel vivo. Archiviate le grandi sorprese (il flop tedesco e belga) ormai siamo negli ottavi. Dopo il polverone iniziale, si comincia a tirare le fila. La tendenza è chiara: gli squadroni, smaltite le ruggini, hanno cominciato a ingranare grazie anche all’apporto dei bomber più attesi, Mbappè tra tutti.

Però c'è qualche vibrazione nell’aria. Gli exploit del Giappone e del Marocco hanno lasciato il segno. Sono solo segnali, non ancora certezze, ma il sospetto è che il calcio si stia globalizzando. E che i tempi stiano davvero cambiando. Le Regine del calcio sono ancora dominanti, però qualcosa nella periferia del mondo si sta muovendo. Nell’attesa di vedere come andrà a finire, diamo i voti alle squadre che ci hanno più colpito.

INGHILTERRA 7,5

Leoni lanciano un nuovo ruggito travolgendo (3-0) un tenero Senegal troppo fragile e pasticcione per opporsi alla nazionale di Southgate che ora troverà la Francia nei quarti, un fatto inedito perchè le due rivali non si sono mai affrontate in una partita ad eliminazione diretta in un grande torneo. Gli inglesi, prima di maramaldeggiare col Senegal, hanno rischiato in almeno tre occasioni ma poi, dopo tanto scialo, sono finalmente passati in vantaggio al 40’ con un sinistro di Anderson. Dopo fila tutto liscio con Kane ( prima rete in questo mondiale) e Saka che arrotondano il bottino. Una vittoria facile, ma con qualche leggerezza di troppo da evitare con la Francia. Non un test probante, quindi, ma che aumenterà l’autostima. L’umore è alto e Harry Cane ha finalmente segnato in una squadra dove tutti vanno facilmente in rete (12 gol in totale). Buon segno, ma con la Francia serve un ulteriore salto di qualità

FRANCIA 7,5

Niente da dire: la detentrice del titolo continua a far paura. Lo si è visto con la Polonia. Per 40 minuti sonnecchia, con un atteggiamento da sciantosa quasi irritante. Ma quando si mette male, scatta la zampata. Prima quella di Giroud (straordinario il suo mondiale, chissà Pioli come se la gode) e quindi quella Mbappè, un ghepardo che non dà scampo. E' di un livello superiore. Con la sua doppietta ora guida la classifica dei marcatori a quota 5 reti. Grazie ai suoi talenti la Francia va. Non è al cento per cento, ma comunque in netta crescita. Rischia di confermarsi campione del mondo. Per noi italiani, un secondo smacco.

ARGENTINA 7,5

Eppur si muove. La squadra di Messi, grazie alle sue magie e a quelle di Alvarez, prende il volo. Non è ancora un volo imperioso, ogni tanto rallenta, ma ormai procede sicura. L’Argentina ringraziare Leo Messi che nel giorno della sua millesima partita (contro l’Australia), l’ha tirata fuori dalla melma con una delle sue rasoiate. Per la Pulce è un grande balzo in avanti. Non solo realizza il nono gol in un Mondiale (meglio di lui solo Batistuta), ma fa capire a tutta la squadra che Messi c’è. E che tutto è possibile. Come quando ha saltato da solo in dribbling mezza Australia. Ricordava il Grande Diego, ma fate finta di non averlo sentito. Strepitoso anche Alvarez, centrocampista con vocazione al gol. Se si sveglia anche Lautaro (più rintronato di Lukaku) son guai per tutti. A partire dall’Olanda che l’Albiceleste incrocerà nei quarti riproponendo una sfida ormai storica.