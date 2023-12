McArthurGlen investe 20 milioni a Serravalle, nel più grande outlet d’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con una superficie di 51.500 metri quadri è il più grande outlet d’Europa, nonché uno dei primi in assoluto del Continente (è stato inaugurato al 2000). Stima di chiudere il 2023 con 6 milioni di visitatori. E per il 2024-25 il designer outlet McArthurGlen di Serravalle Scrivia (Alessandria) ha stanziato 20 milioni di euro per crescere ancora. Non tanto per estendersi ancora, ma per migliorare i suoi servizi e implementare la sostenibilità.

Fra le priorità, per esempio, c’è la costruzione di un nuovo Tourist Hub, dove i turisti, attratti da un brand mix che valorizza l’alto di gamma, potranno richiedere direttamente il rimborso fiscale dei loro acquisti, shopping tax free che nell’ultimo anno ha segnato +19% sul precedente: «Il turismo è un asset sempre più importante per noi – spiega Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet –. Quest’anno ha generato il 40% del nostro fatturato, e vogliamo pertanto curare ancor di più l’offerta dedicata. Amplieremo anche il Guest Service, in previsione di un forte ritorno dei viaggi organizzati nel prossimo biennio. Abbiamo differenziato con successo l’offerta per attrarre quante più nazionalità: dal Medio Oriente gli arrivi segnano +75%, ma sono in crescita anche India, Turchia, Stati Uniti. La Russia e la Cina, per motivi diversi, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-Covid. Ma i turisti cinesi si sono evoluti: arrivano in gruppi più piccoli, molte famiglie, sono più sofisticati e cercano di fare anche esperienze oltre lo shopping. Siamo curiosi di vedere come andrà il periodo del Capodanno, che inizierà il prossimo 10 febbraio».

Matteo Migani, general manager del designer outlet di Serravalle Scrivia

Le criticità del contesto macroeconomico, che potrebbero causare un rallentamento degli acquisti, non preoccupano. Anzi, la formula proposta dal gruppo – che possiede 25 outlet, di cui 5 in Italia, e che si avvia a chiudere l’anno con ricavi per 5,5 miliardi di euro – può essere particolarmente attraente, soprattutto per la clientela locale. «Le promozioni sono sempre molto gradite agli italiani – prosegue Migani – come gli eventi che ci caratterizzano, per esempio i due Fashion Festival che organizziamo in primavera e in autunno e ai quali hanno partecipato oltre 100mila persone».

Il legame con il territorio è molto stretto, anche in termini di ritorno economico: è stato calcolato, infatti, che per ogni 100 euro spesi all’outlet, 37 rimangono nel territorio locale e 81 nella Regione. Per questo gli investimenti del 24-25 saranno rivolti anche a migliorare l’impatto sull’ambiente: «Installeremo 7mila metri quadri di pannelli solari e un sistema di raccolta dell’acqua piovana da usare sia per irrigare le aree verdi, che aumenteranno, sia nei blocchi bagno. Con un Building Management System monitoreremo i consumi. Amplieremo e modificheremo l’area parcheggio per consentire flussi migliori, e impianteremo colonnine di ricarica per i mezzi elettrici», nota il manager. Per il 2024 McArthurGlen ha annunciato anche l’ampliamento di 8mila mq dell’outlet di Castel Romano, in prossimità di Roma, con l’apertura di 30 nuovi negozi.