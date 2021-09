Mcc, aumento di capitale per gli sportelli di Siena: focus sulle filiali al Sud

3' di lettura

Mcc e Amco entrano nella data room di Unicredit. Mps ha confermato la firma dei Non disclosure agreement da parte dei due soggetti pubblici. In particolare l’Nda tra Unicredit e Mcc riguarda l’eventuale cessione degli sportelli ereditati da Mps nel Sud Italia. Mentre Amco si focalizzerà sui crediti deteriorati e su crediti classificati come Stage2. La discesa in campo ufficiale della banca pubblica controllata da Invitalia, e che due anni fa ha già rilevato la Popolare di Bari, non vuol dire anche...