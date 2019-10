Mcc: tanto interesse tra le Pmi, già contattate le prime aziende

M ediocredito Centrale ha emesso il 16 ottobre socialbond per 300 milioni di euro. Le obbligazioni, con una durata di 5 anni e al tasso dell’1,5%, sono state collocate tutte in un solo giorno entro le 14,30. Il contenuto social dell’operazione imporrà a Mediocredito Centrale di destinare le risorse ottenute a iniziative o a imprese delle aree con reddito medio procapite più basso della media italiana, quindi nelle regioni del Mezzogiorno, e nelle aree del Paese colpite da calamità naturali negli ultimi anni: Emilia Romagna (colpita dal sisma), comuni del Mantovano danneggiati dalla alluvione e Lazio per il terremoto che distrusse Amatrice.

«L’operazione rientra nella mission della Banca - dice Bernardo Mattarella - che esercita attività creditizia al fine prevalente di favorire l’accesso al credito delle imprese operanti nel Mezzogiorno e di sostenere iniziative imprenditoriali atte a creare maggiore occupazione . Testimonia, inoltre, la volontà di Mediocredito Centrale di ampliare le forme di raccolta anche con provvista dedicata ad attività con impatto sociale».

L’operazione ho ottenuto la second party opinion dell’advisor indipendente Vigeo Eiris.

Quella che è la prima operazione del Mcc dal 2011, quotata presso la Borsa del Lussemburgo e destinata a investitori istituzionali, ha registrato 60 sottoscrizioni da parte di investitori italiani e stranieri, la più consistente delle quali per un valore di 25 milioni di euro. Tutte le risorse potranno essere impiegate nell’arco di un anno.

Non solo ai minibond campani guarda Mcc. «Guardiamo con interesse anche ai minibond garantiti con un’analoga operazione in Puglia - dice l’amministratore delegato Bernardo Mattarella - Siamo stati contattati dall’arranger. E anche in quel caso potremo utilizzare la provvista ottenuta con la emissione dei socialbond».