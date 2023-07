Più di 100 dipendenti di McDonald’s denunciano aggressioni sessuali, molestie e discriminazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Più di 100 dipendenti (anche ex) della catena di fast-food McDonald’s hanno denunciato aggressioni sessuali, molestie, razzismo e bullismo. Lo ha riferito la Bbc, la televisione pubblica inglese, che in un’inchiesta ha fatto sapere che i lavoratori, alcuni anche di 17 anni, vengono palpeggiati e molestati quasi di routine.

Sostenibilità, McDonald's e Altroconsumo lanciano una partnership per l'economia circolare

Le reazioni

L’ente britannico per la tutela dell’uguaglianza ha dichiarato di essere “preoccupato” per le scoperte della Bbc e sta lanciando una nuova linea diretta via e-mail. McDonald’s ha dichiarato di essere “caduta in basso” e si è “profondamente scusata”. Ha aggiunto che tutti i dipendenti meritano di lavorare in un luogo di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo.

Loading...

Accordo contro le molestie

La Bbc ha iniziato a indagare sulle condizioni di lavoro da McDonald’s a febbraio, dopo che l’azienda aveva firmato un accordo legalmente vincolante con la Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani ( Ehrc ) in cui si impegnava a proteggere il personale dalle molestie sessuali.

All’epoca, McDonald’s aveva insistito: “Abbiamo già un solido curriculum in questo settore”. Ma l’indagine della Bbc ha rivelato un quadro molto diverso. Delle oltre 100 accuse dei dipendenti, 31 riguardavano aggressioni sessuali e 78 molestie sessuali. Ma ci sono state anche 18 accuse di razzismo e 6 persone hanno denunciato l’omofobia.