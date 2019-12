McDonald’s: in Italia creeremo 7mila posti di lavoro entro il 2022

Investirete in nuove aperture anche nel 2020?

Abbiamo piani ambiziosi da qui al 2022. In Italia occupiamo già 24mila lavoratori ma nel prossimo triennio investiremo in Italia più di un miliardo e contiamo di creare quasi 7mila nuovi posti di lavoro. Quattromila saranno per l’apertura di una trentina di nuovi ristoranti all'anno, mille saranno nell’indotto e il resto sarà per rafforzare lo staff dei ristoranti già esistenti. Per il 2020, in particolare, puntiamo ad arrivare a 600 McCafé, ad allargare il servizio McDelivery ad altre 75 città e a ristrutturare altri 200 ristoranti. Ho appena presentato il piano al direttivo mondiale, c’è tanta fiducia sull’Italia.

Quanto è made in Italy, oggi, il panino servito da McDonald’s?Oggi l’84% dei nostri fornitori è italiano: il caffè è Ottolina, le torte sono di Bindi, il Parmigiano reggiano Dop viene fornito da Parmareggio, il latte dalla Centrale di Brescia, pollo e uova arrivano da Amadori. Siamo la prima azienda multinazionale ad aver fatto un accordo di filiera in Italia per la fornitura di carne bovina: l’abbiamo siglato l’anno scorso con Coldiretti e Inalca ed entro il 2021 potremo contare su 4mila allevamenti certificati.

L’anno prossimo amplieremo la lista dei fornitori italiani, ma la vera sfida che stiamo testando riguarda le patate: oggi quelle di provenienza italiana sono pochissime, perché nel nostro Paese non c’è un clima adatto alla loro coltivazione. Il grosso delle nostre forniture oggi arrivano dall’Austria e dall’Olanda, ma stiamo lavorando con un gruppo italiano e contiamo nel giro di due o tre anni al massimo di arrivare a cucinare solo patate made in Italy. Quando avremo fatto questo, saremo in grado di raggiungere praticamente il 100% delle forniture italiane.

E i consorzi Dop, non storcono più il naso davanti alla filosofia McDonald’s?

Siamo in Italia dal 1986, di strada ne abbiamo fatta, e ora anche i consorzi guardano a noi come a una buona opportunità di business. Oggi abbiamo le Dop che ci bussano alla porta. Dall’aceto balsamico alle cipolle di Tropea, c’è fiducia in noi. E per il 2020 siamo già pronti a lavorare con le arance Igp.