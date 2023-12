McDonald’s lancia la sfida a Starbucks con i CosMc’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova sfida di McDonald’s si chiama CosMc’s ed è un’idea di ristorazione basata su bevande a base di caffeina (ma anche frappè, snack e altro) che ricorda molto il modello di business di Starbucks.

Primi 10 negozi negli Usa

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, con il lancio di un sito web ad hoc. E il primo CosMc’s dovrebbe aprire entro la fine di questa settimana a Bolingbrook, Illinois, vicino al quartier generale di McDonald’s. Mentre nel 2024 è prevista l’apertura di altri 10 punti in Texas. Ma non è scontato che CosMc’s diventi una catena globale, anche perché - come ha fatto notare il ceo di McDonald’s - la tipologia di prodotti non genera grande business ovunque.

Il lancio di CosMc’s è più che altro da individuare come l’ultimo sforzo della catena di fast food per sfondare nel redditizio mercato del caffè, soprattutto negli Stati Uniti, dove oltre il 60% del Paese beve almeno una bevanda al giorno.

Il nome del nuovo marchio deriva da una mascotte di McDonaldland, un alieno proveniente dallo spazio, apparso nelle pubblicità tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Il business del caffè

Va ricordato che McDonald’s ha già una catena di caffè e snack chiamata McCafe, che serve solo caffè e dolci. Ed è una catena di discreto successo un po’ in tutto il mondo occidentale. Ma CosMc’s sembra un’idea ancora più verticale, che ricorda moltissimo Startbucks, e che potrebbe conciliarsi bene con locali più piccoli sparsi un po’ ovunque, dove vengono servite bevande e snack, come il “Sour cherry energy burst” o il “Turmeric spiced latte”.