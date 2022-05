McDonald’s lascia la Russia e cede le attività a un player locale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era stato annunciato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma ora è ufficiale: McDonald’s lascia la Russia con la vendita delle sue attività a un acquirente locale in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. I locali non utilizzeranno più il nome, il logo, il marchio di McDonald’s.

«La crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina e il precipitare delle condizioni operative hanno portato McDonald’s a concludere che la proprietà dell’attività in Russia non è più sostenibile né coerente con i valori di McDonald’s», ha spiegato in una nota la catena di fast food, che sta portando avanti la vendita a un acquirente locale e cercherà di ottenere che sia incluso nei termini dell’accordo il futuro impiego dei 62mila lavoratori che lavorano in 847 fast food, inclusa la storica sede di piazza Pushkin aperta nel 1990, chiusi dallo scorso 14 marzo (per mancati incassi da 50 milioni al mese).

Probabilmente, secondo indiscrezioni, a rilevare l’attività sarà il marchio “Zio Vanja”, neonato brand che prende il nome dall’opera teatrale di Anton Cechov. ma che come simbolo ha una B gialla, che nell’alfabeto cirillico corrisponde alla V di Vanja, su sfondo rosso, un marchio che roteato di 90 gradi somiglia molto alla famosa “M” del fast food americano.

McDonald’s prevede di registrare un onere non monetario di circa 1,2-1,4 miliardi di dollari per coprire i costi e cancellare gli investimenti netti in Russia.

La società ha aggiornato la guidance per il 2022 che prevede il margine operativo nell’ordine del 40%. Escludendo la chiusura di tutti i ristoranti in Russia, si prevede che l’espansione netta delle unità di ristorazione contribuirà per circa l’1,5% alla crescita delle vendite di tutto il sistema nel 2022.McDonald’s prevede oltre 1.300 nuovi ristoranti nel 2022 con investimenti (Capex) di circa 2,1-2,3 miliardi di dollari. I ristoranti in Ucraina restano chiusi e il personale continuerà a percepire lo stipendio pieno.