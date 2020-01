McDonald’s, Origin e Qualivita lanciano un concorso di chef su Dop e Igp Prima tappa a Milano con il coinvolgimento di 18 Consorzi di Tutela e degli istituti alberghieri cittadini di Giorgio dell'Orefice

My Selection la linea di panini di McDonald's confezionati con prodotti Dop e Igp e che da tre anni erano selezionati da Joe Bastianich ora diventa anche un concorso di chef dedicato proprio alla valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e a indicazione geografica.

Un concorso promosso das McDonald's Italia, Origin e Fondazione Qualivita e che avrà la proprima prima tappa a Milano con il coinvolgimento di 18 Consorzi di Tutela e degli istituti alberghieri Carlo Porta di Milano e Giovanni Falcone di Gallarate, con la presenza di oltre 60 studenti.

Si apre quindi un nuovo capitolo per il percorso di valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica portato avanti congiuntamente da McDonald's e Fondazione Qualivita ormai da 12 anni con l'obiettivo di far conoscere, in particolare ai giovani, le caratteristiche delle eccellenze alimentari made in Italy .

La sfida di “My Selection Chef” si svolgerà in diverse regioni di Italia, prevederà una doppia prova: la prima, teorica, basata su un quiz che testerà la conoscenza dei prodotti agroalimentari certificati, la seconda, pratica, mirata alla creazione del miglior panino con ingredienti DOP IGP.

Ad aprire l’evento ci sarà un momento di formazione con lezioni magistrali di relatori come Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia, Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia, Raffaele Bellini, chef di McDonald's Italia, Joe Bastianich con la sua esperienza di imprenditore di successo nel settore della ristorazione, coordinate da Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita.