McLaren 750S: debutta la due posti sportiva da 750 cv. Ecco com’è

Propulsore V8 e trazione posteriore. La nuova 750S è la McLaren di serie più leggera e potente, equipaggiata, disponibile in versione coupé e convertible, è senza dubbio la supercar per i puristi. Progettata e ingegnerizzata dopo una meticolosa analisi della celebrata McLaren 720S, la nuova 750S combina i progressi in termini di risparmio di peso, prestazioni del gruppo propulsore, aerodinamica ed eccellenza dinamica per portare l’esperienza di guida a nuovi livelli di riferimento.

Peso: fattore chiave per le prestazioni e piacere di guida

Il suo peso ridotto è un fattore chiave per le sue prestazioni dinamiche. Con soli 1.389 kg (compresi liquidi e 90% di carburante), pesa 30 kg in meno rispetto a una 720S, un chiaro esempio della dedizione di McLaren all’ingegneria leggera. Questa filosofia di innovazione basata sulle prestazioni è evidenziata da caratteristiche come i sedili da corsa rivestiti in fibra di carbonio che sono complessivamente più leggeri di 17,5 kg rispetto ai sedili base di una 720S. I nuovi cerchi forgiati ultraleggeri a 10 razze sono i più leggeri che equipaggiano una McLaren di serie e garantiscono un risparmio di 13,8 kg. Il nuovo display della strumentazione del conducente è più leggero di 1,8 kg. Anche il vetro del parabrezza contribuisce alla riduzione del peso, con un risparmio di 1,6 kg.Con tutte le opzioni in fibra di carbonio disponibili selezionate per ridurre il peso, la coupé ha un peso nella configurazione più leggera a secco di 1.277 kg, che offre un rapporto peso/potenza leader del segmento di 587 cv per tonnellata. Si tratta di una notevole riduzione del peso di ben 193 kg rispetto alla concorrente più diretta e offre un vantaggio in termini di peso/potenza di 22 cv.Ma anche la versione Spider è progettata con la stessa attenzione alla riduzione del peso. Propone un tetto rigido retrattile (Rht), un sistema di protezione antiribaltamento e una struttura superiore posteriore su misura per la monoscocca realizzata in fibra di carbonio, ma tale è la forza della monoscocca in fibra di carbonio che non si rende necessario alcun rinforzo aggiuntivo. Ciò garantisce che la Spider sia ugualmente impressionante in termini di peso/potenza e leader del segmento con 566 cv per tonnellata, con il suo peso a secco di soli 1.326 kg.

Prestazioni: la potenza del V8 biturbo da 750 cv

Il propulsore V8 biturbo da 4.0 litri con una potenza di 750 cv e una coppia di 800 Nm offre prestazioni eccezionali con la 750S capace di coprire lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e uno 0-200 km/h in 7,2 secondi (7,3 secondi per la Spider). L’accelerazione in marcia è amplificata dall’ottimizzazione degli ingranaggi della trasmissione a sette marce e da una strategia di controllo del kickdown rivista.Le emissioni dichiarate sono di 276 g/km (Wltp) e il consumo combinato diffuso dalla casa è di 12,2 l/100km. Le sospensioni idrauliche Proactive Chassis Control di McLaren sono in grado di combinare un controllo del corpo vettura incredibilmente preciso con una guida straordinariamente morbida, sono ora ancora più performanti nella nuova versione Pcc III. La 750S è anche più agile dell’auto di riferimento che va a sostituire, con una migliore aderenza dell’avantreno supportata da una carreggiata anteriore più ampia di 6 mm e una nuova geometria delle sospensioni. I cerchi sono da 19” all'anteriore e da 20” al posteriore. Lo sterzo elettroidraulico McLaren, ampiamente riconosciuto per la sua precisione e risposta efficace, ha ora un rapporto di sterzata più veloce e una nuova pompa di servoassistenza.Disponibile anche un adeguamento dell'impianto frenante progettato per la pista, utilizzando dischi in ceramica e pinze monoblocco derivate dal sistema della McLaren Senna, unitamente ad un nuovo servofreno e pompa del vuoto e una tecnologia di raffreddamento della pinza integrata ispirata alla Formula 1.

Com'è dentro: alta qualità dei materiali

Gli interni della 750S sono completamente rivestiti in pelle o una combinazione di Alcantara e pelle Nappa sono disponibili con i nuovi temi interni TechLux e Performance. La qualità dei materiali si fonde con la tecnologia innovativa, dove sono presenti i nuovi display con il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo che si muove all'unisono. Questo display incentrato sul guidatore è montato in una chiesuola che ha i comandi per selezionare le modalità Powertrain e Handling su entrambi i lati, il che significa che il guidatore può spostarsi senza sforzo tra le impostazioni Comfort, Sport e Track Active Dynamic mantenendo le mani sul volante e la totale concentrazione sulla strada.Il McLaren Control Launcher (Mcl) è un’altra innovativa tecnologia McLaren che debutta sulla 750S e aggiunge un’ulteriore dimensione dell’interfaccia del guidatore con l’auto. Attivato utilizzando un pulsante con il McLaren Speedmark, il sistema consente al guidatore di personalizzare la propria esperienza di guida McLaren memorizzando una preferenza dinamica su misura che può essere immediatamente richiamata con una semplice pressione del pulsante Mcl.Al volante si trovano anche nuove funzionalità, quali Apple CarPlay e il nuovo Central Information Screen, che presenta una grafica più ricca e dettagliata per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida. Anche il sistema di telecamere Rear View e Surround View è stato aggiornato, per una maggiore definizione e chiarezza e un nuovo sistema di sollevamento del veicolo solleva la parte anteriore della 750S in soli quattro secondi rispetto ai 10 secondi necessari in una 720S.Come optional sono disponibili anche i nuovi sedili da corsa superleggeri in fibra di carbonio, così come gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R sviluppati per la pista e i bulloni delle ruote in titanio leggero.Una garanzia completa di tre anni sul veicolo e un piano di manutenzione/assistenza programmata di tre anni sono inclusi come standard con la nuova 750S, che è già ordinabile presso la rete di concessionari McLaren.