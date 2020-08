McLaren, arriva la nuova piattaforma per le supercar ibride. Dal 2030 solo auto elettriche La riduzione dei pesi al centro del progetto che il brand di Woking ha realizzato con la monoscocca in fibra di carbonio sulla quale verranno sviluppate le supercar ibride in arrivo a partire dal 2021. di Corrado Canali

La riduzione dei pesi al centro del progetto che il brand di Woking ha realizzato con la monoscocca in fibra di carbonio sulla quale verranno sviluppate le supercar ibride in arrivo a partire dal 2021.

2' di lettura

McLaren rilancia sul fronte dell’ibrido e lancia un'innovativa architettura. ma non solo. il numero uno della casa di Woking ha annunciato che dal 2030 non saranno più sviluppati motori endotermici a benzina. e questo vuol dire che ci sarà una gamma totalmente EV e l’offerta di supercar a benzina proseguirà utilizzando i propulsore sviluppati fino al 2030. Nel frattempo, per i prossimi dieci anni McLaren si concentrerà sui powertrain ibridi sfruttano la nuova architettura. Si tratta di una piattaforma rivoluzionaria quanto lo fu il telaio MonCell introdotto per la prima vettura a 12 cilindri stradale la P1.

I tempi cambiano anche per le superar e il costruttore britannico ha deciso di progettare una piattaforma specifica per i modelli ibridi in arrivo dall'anno prossimo in poi. Il valore della nuova struttura è, dunque, pari a quello della storica piattaforma. Con i vantaggi in chiave di elettrificazione dell'ultima arrivata che sono una maggiore solidità strutturale e dei livelli di qualità più elevati che mai. Del resto leggerezza e elettrificazione vanno mano nella mano per ottenere migliori prestazioni oltre a garantire che i veicoli risultino decisamente più efficienti. La piattaforma, in aggiunta, consentirà al costruttore britannico di garantire la transizione verso le supercar ibride al 100% in arrivo nei prossimi anni con dei livelli di emissioni, ma anche di consumi più in sintonia coi nuovi standard.

Progetto realizzato nel McLaren Composites Technology Centre

Il primo step della nuova generazione di modelli ibridi che debutteranno a partire dal 2021 è dunque la nuova soluzione di piattaforma in monoscocca di carbonio che è stata fra l'altro appositamente progettata per i powertrain elettrificati ed è il primo importante risultato del nuovo McLaren Composites Technology Centre di Sheffield inaugurato nel Regno Unito. Riduzione del peso e sicurezza sono gli elementi fondamentali del progetto, entrambi ottenuti grazie a lavorazioni innovative e soluzioni tecniche di concezione moderna come si richiede soprattutto da vetture come le McLaren destinate ad un pubblico molto esigente in termini di specifiche tecniche e ormai sempre più attento anche alle variabile ecocompatibili. Uno sforzo anche economico non certo indifferente, ma necessario per il futuro di un brand che punta ad aumentare il suo valore in termini di unità vendute nei prossimi anni.

L'elettrificazione indispensabile per garantire delle vendite globali