McLaren, arrivano gli auricolari true wireless firmati Klipsch di Danilo Loda

2' di lettura

Klipsch è il fornitore della cuffia ufficiale e il partner audio del team McLaren. Da questa collaborazione le due aziende si sono impegnate a portare le loro capacità tecniche nella produzione degli auricolari Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren edition.

Progettati per far fronte agli estremi ambienti dove si corrono i gran premi di F1, mettono sul piatto un grado di protezione IP67 e dispongono di un sistema di rimozione dell'umidità che mantiene asciutti gli auricolari. Vengono forniti con sei paia di tips brevettati, più un paio di tips Ear Contouring in memory foam.

La batteria del T5 II consente otto ore di autonomia, che abbinati alle 24 ore proposte della custodia di ricarica permettono un utilizzo totale di ben 32 ore. La custodia si può caricare tramite connessione USB-C o con il pad di ricarica wireless fornito in questa speciale edizione. La connessione con smartphone e altri dispositivi compatibili avviene tramite Bluetooth 5.0 apt-X mentre la presenza di quattro microfoni garantisce un suono limpido quando si effettuano chiamate vocali. Per la gestione degli auricolari è a disposizione l'app gratuita Klipsch Connect che consente, tra le altre cose, di sapere la carica residua del dispositivo e di regolare l'equalizzatore.Per celebrare la collaborazione con McLaren, Klipsch per i suoi T5 II True Wireless Sport Edition ha scelto lo speciale colore Papaya Orange (lo stesso che caratterizza le monoposto McLaren di F1) a cui ha aggiunto dettagli in fibra di carbonio. I nuovi auricolari Klipsch saranno disponibili da agosto a 280, (n prezzo da McLaren), insomma euro con incluso anche un libro in edizione speciale e un certificato di autenticità in metallo.