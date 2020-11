McLaren Artura, ecco la prima ibrida plug-in della scuderia inglese La Casa Working ha chiamato Artura la supercar ad alte prestazioni ricaricabile oltre che basata su una nuova piattaforma e abbinata anche ad un inedito V6.in arrivo nel 2021 di Corrado Canali

La Casa Working ha chiamato Artura la supercar ad alte prestazioni ricaricabile oltre che basata su una nuova piattaforma e abbinata anche ad un inedito V6.in arrivo nel 2021

McLaren ha ribattezzato la nuova Artura come un modello High-Performance Hybrid (HPH) visto che prevede un propulsione affidata ad motore turbo V6 a benzina di nuova generazione abbinato poi a due motori elettrici che sono sistemati sull'asse posteriore. La vettura sarà in grado di offrire un'autonomia minima in modalità soltanto elettrica pari a poco più di 30 km. La Artura è già entrata nella fase finale di test su strada che anticipano il lancio commerciale.

Una nuova piattaforma per modelli elettrificati

L'Artura sarà prodotta sulla nuova piattaforma McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) che come spiegato McLaren, è stata ottimizzata per dei propulsori elettrificati. Da segnalare che la architettura porta al debutto la tecnologia del telaio leggero del brand e che sarà la chiave per l'obiettivo che si è data McLaren di ridurre ai minimi termini il peso aggiuntivo rappresentato dalle batterie richieste per la parte elettrificata della propulsione ibrida o Ev.

La nuova piattaforma McLaren

La base di tutti i futuri modelli del brand anche in F.1

Un nuovo tipo di McLare per una nuova era in grado di offrire prestazioni eccellenti oltre che la base di una futura gamma di modelli tutti elettrificati, in grado di coprire anche tragitti urbani in modalità a zero emissioni. La nuova supercar Artura si andrà a collocare nell'offerta McLaren più in alto dell'ultima arrivata la GT Coupè a 8 cilindri. Ed è anche parte integrante del progetto della monoposto di Formula Uno che McLaren ipotizza sarà utilizzata nel 2050.