McLaren in crisi taglia un quarto dei posti di lavoro La cancellazione di eventi motoristici, la sospensione delle attività produttive e di vendita al dettaglio in tutto il mondo e la riduzione della domanda di soluzioni tecnologiche hanno danneggiato le attività fonti di entrate del gruppo

Un taglio pari a un quarto della forza lavoro. La crisi pandemica non risparmia il produttore britannico di supercar McLaren, che taglierà 1.200 posti di lavoro nell'ambito di un programma di dura ristrutturazione.

La mossa è difensiva ma avrà un impatto pesante sui dipendenti negli ambiti delle tecnologie applicate, dell’automotive e delle corse, ha precisato la società in una nota.



La cancellazione di eventi motoristici, la sospensione delle attività produttive e di vendita al dettaglio in tutto il mondo e la riduzione della domanda di soluzioni tecnologiche hanno danneggiato le attività fonti di entrate del gruppo, ha aggiunto la società.



«È una linea d'azione che abbiamo lavorato duramente per evitare, avendo già adottato misure di riduzione dei costi drammatiche in tutte le aree dell'azienda. Ma non abbiamo altra scelta che ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro», ha affermato il presidente esecutivo Paul Walsh .

I tagli all'occupazione rappresentano, si diceva, oltre un quarto della forza lavoro del gruppo, che conta poco più di 4.000 dipendenti. La proprietà della maggioranza del gruppo è del fondo sovrano del Bahrain, Mumtalakat.



La McLaren è la seconda squadra di maggior successo dopo la Ferrari nella storia dello sport e ha fatto debuttare nel 2007 il sei volte campione del mondo di Mercedes Lewis Hamilton. La casa di Woking, nel Surrey, ha concluso al quarto posto nel 2019 ed appena ingaggiato l'australiano Daniel Ricciardo per collaborare con il britannico Lando Norris nel 2021.

Sky News ha riferito il 14 maggio che McLaren stava cercando di raccogliere liquidità fino a 275 milioni di sterline offrendo in garanzia il suo quartier generale e la collezione di auto da corsa storiche.