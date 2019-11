McLaren Elva, supercar a cielo aperto da 815 cavalli e quasi 1,8 milioni di euro

Per la prima volta per McLaren, i controlli delle funzioni dell'Active Dynamics sono integrati nel quadro strumenti; posizionati a destra ed a sinistra solidali con la tututta i selettori sono situati vicino in prossimità delle palette del cambio e il loro funzionamento non richiede al conducente di togliere le mani dal volante. Ulteriori funzionalità sono accessibili tramite il monitor touchscreen ad alta risoluzione da 8 pollici montato centralmente; un hub per tutte le funzioni del veicolo, questa nuovissima interfaccia presenta uno schermo di vetro privo di cornice e un quadrante di controllo montato lateralmente. Questo schermo centrale per l'infotainment è stato sviluppato per consentire al conducente di attivare più applicazioni contemporaneamente, simile a uno smartphone, tramite uno scorrimento verticale, il sistema mostra una serie di applicazioni sullo schermo, tra cui la navigazione satellitare, il McLaren Track Telemetry, la telecamera posteriore e la climatizzazione. Lo schermo è montato su di un leggero braccio in fibra di carbonio e inclinato verso il conducente per una migliore consultazione.

Massima personalizzazione

Una scelta di materiali su misura per gli interni sarà disponibile per la nuova McLaren Elva, consentendo ai clienti di personalizzare la propria auto in base all'utilizzo previsto. Le pelli per gli interni saranno disponibili con una gamma di finiture e trattamenti per la protezione dagli agenti atmosferici - tra cui una pelle Full Aniline rinforzata con un secondo strato protettivo - sviluppate adattarsi alle esigenze di utilizzo in una ambiente a cielo aperto. Inoltre, un nuovo materiale tecnico per gli interni, Ultrafabric, veste in alternativa la Elva. Questo materiale sintetico traspirante è una proposta molto diversa dalla pelle; composto da quattro strati, le due superfici esterne che forniscono durabilità e resistenza all'umidità e gli strati interni che aggiungono una base rinforzata in fibra di rayon e imbottitura, l'Ultrafabric offre anche un ottimo “grip” per la seduta.

Niente impianto audio per ridurre il peso

La McLaren Elva non dispone di un sistema audio di serie (coerente con l'obiettivo di ridurre al minimo il peso del veicolo) ma i clienti possono richiedere senza costi aggiuntivi un sistema su misura che presenta altoparlanti sviluppati per applicazioni marine e adatti all'uso esterno. Altre opzioni senza costi includono cerchi in lega forgiata ultraleggera a 5 raggi invece delle ruote ultraleggere a 10 razze di serie; pneumatici Pirelli P Zero TM Corsa anziché pneumatici Pirelli P Zero TM; e un sistema di sollevamento del veicolo. Sono disponibili, inoltre ulteriori opportunità di personalizzazione grazie a McLaren Special Operations (MSO), la divisione su misura di McLaren, che comprendono le scelte di colore degli interni per il tessuto l'Ultrafabric e le pelli; colori per la carrozzeria, praticamente illimitati e una possibilità quasi illimitata e che solo la fantasia può condizionare, per creare dettagli cromatici che disegnano il corpo vettura o dettagli dei cerchi ruota esaltati da un tocco di colore a contrasto. Questi dettagli personali sono realizzati a mano dagli esperti artigiani di MSO. In alternativa, i clienti possono scegliere un corpo in fibra di carbonio a vista lucido, che espone non solo i pannelli del corpo in fibra di carbonio, ma anche la traccia perfettamente allineata del materiale composito. Questo può essere ulteriormente migliorato con una gamma di tonalità di colore. La McLaren Special Operations può anche sviluppare una tinta su misura per la fibra di carbonio esterna o interna.

Badge in oro bianco

Un ulteriore tocco distintivo creato per la McLaren Elva è il badge personalizzato in oro bianco 18 carati o platino con inserto in TPT. Una novità mondiale nel settore automobilistico introdotta sulla McLaren Speedtail, il carbonio con tecnologia a strato sottile (o TPT) è formato da più strati di carbonio ultrasottili di soli 30 micron. Posizionati con un angolo di 45 gradi, quando vengono fresati delicatamente espongono una superficie stratificata e lucida che ricorda l'acqua che scorre. Inoltre, MSO offre uno scudo termico del vano motore in oro 24 carati.

Ampio utilizzo del Carbonio

Il fulcro della McLaren Elva è - come per ogni vettura McLaren, stradale o da corsa, dal 1981 – una monoscocca in fibra di carbonio. Questa “vasca” all'avanguardia è incredibilmente resistente e rigida, e le sue proprietà̀ intrinseche fanno si che una roadster a cielo aperto non richiede alcun rinforzo aggiuntivo come nel caso di un veicolo costruito in alluminio o acciaio. Al contrario, nonostante la sua rigidità, la fibra di carbonio è anche incredibilmente leggera, contribuendo a ridurre il peso complessivo del veicolo. A questo proposito la fibra di carbonio è stata ampiamente utilizzata per la McLaren Elva. L'intero corpo è in carbonio e la McLaren ha spinto i limiti del materiale non solo per creare incredibili forme scolpite, ma anche per ridurre il peso. La conchiglia anteriore, ad esempio, ha uno spessore di soli 1,2 mm e soddisfa tutti requisiti di McLaren in fatto di integrità strutturale - ma forma uno strabiliante pannello in un unico pezzo che avvolge l'intero muso della vettura conferendole un'immagine di fluidità e continuità senza alcun taglio fra i pannelli. Forse ancora più impressionanti sono i pannelli laterali della carrozzeria, ciascuno lungo più di tre metri e che si estendono dalle ruote anteriori, oltre le prese laterali, attorno alla copertura del tonneau posteriore e fino allo spoiler posteriore attivo. Ogni porta è costruita interamente in fibra di carbonio e presenta un design a cerniera singola, che si fissa al veicolo proprio dietro la conchiglia anteriore. Le porte operano con una funzione Diedro, un elemento caratterizzante di McLaren. Il pavimento all'interno della McLaren Elva è in fibra di carbonio a vista, ancora una volta evidenziando l'importanza del risparmio di peso. La praticità è garantita da l'applicazione di materiale antiscivolo in specifici punti oppure se si preferisce, tappetini su misura. Il carbonio è il materiale principale anche per il nucleo del sistema frenante che è il più avanzato mai montato su un'auto da strada McLaren. Ogni disco in carboceramica sinterizzato misura 390 mm e richiede un tempo di produzione molto lungo rispetto a un disco in carboceramica convenzionale, ma il risultato è un materiale molto più forte e con una conduttività termica migliorata. Questo consente, in particolare, di ridurre le dimensioni dei dischi dei freni anteriori, che va a vantaggio della massa non sospesa, pur mantenendo inalterate le prestazioni. Le esigenze di raffreddamento sono ridotte, riducendo la necessaria canalizzazione dei freni, che a sua volta riduce ulteriormente il peso e migliora l'efficienza aerodinamica. Il sistema è stato introdotto per la prima volta sulla McLaren Senna, ma è stato migliorato per la Elva con l'aggiunta di pistoni a pinza in titanio che consentono di risparmiare un totale di 1 kg sul peso complessivo del veicolo.