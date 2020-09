McLaren pensa alla vendita della sede di Woking

Il gruppo McLaren sta valutando la vendita della sede centrale globale di Woking, nella periferia sud-occidentale di Londra, come parte della strategia di rifinanziamento annunciata dalla società all'inizio di quest'anno. Il produttore di auto sportive ha dichiarato di aver incaricato le banche di studiare una ristrutturazione del debito e un aumento di capitale per rafforzare il suo bilancio. L'azienda è alle prese con problemi di budget a seguito dell'emergenza Coronavirus e l'aumento di capitale da 300 milioni di sterline attuato all'inizio dell'anno non è stato sufficiente per affrontare il crollo dei ricavi di quasi il70% durante la pandemia.