Me è un'azienda bresciana nata nel 2013, unicamente dedita alla mobilità sostenibile. Il suo 6.0 si distingue dalla produzione della concorrenza per la sua scocca in fibra di vetro e resine resistente e leggera, realizzata con materiali riciclabili al 100% (avendo la struttura funzione “portante” è stato possibile rinunciare al tradizionale telaio in tubi). La batteria al litio, che pesa 20 kg, può essere sfilata dal vano sotto la sella per ricaricarle a casa o in ufficio; in alternativa si può collegare lo scooter a una presa da 220 Volt. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore e 30. Il motore da 6 kW integrato nel mozzo ruota ha un picco di potenza da 9 kW che spinge lo scooter fino a 80 km/h, con un'autonomia dichiarata di 70 km. A tale valore contribuisce la frenata rigenerativa, che agisce su due dischi montati su ruote da 12” a spalla larga. Alcune componenti vantano nomi di pregio, come il manubrio motociclistico firmato Domino e le sospensioni di Paioli. In città, il 6.0 è agile e scattante, con un'ottima accelerazione: passa da 0 a 30 km/h in 2 secondi. Soffre il passeggero, che ha uno spazio sulla sella sacrificato, ma anche il pilota, quando la temperatura scende o piove: il riparo è scarso.



Potenza: 6 kW

Coppia: - Nm

Peso: 90 kg

Autonomia: 70 km

Velocità massima: 80 km/h

Prezzo: 6.700 euro



