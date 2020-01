Me contro Te: in un anno moltiplica utile per 7 a 1,7 milioni fatturato aumentato di cinque volte, raggiungendo i 2,8 milioni

"Me contro te", il fenomeno Youtube da record arriva al cinema

2' di lettura

“Me contro Te”, ma uniti in un successo economico dirompente. In un anno i conti degli youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna espongono un fatturato aumentato di cinque volte, raggiungendo i 2,8 milioni. Incredibile il margine di guadagno: il rapporto del mol sui ricavi, come ricostruito da Il Sole 24 Ore Radiocor sulla base dei documenti portati all'assemblea dei soci, è stato pari a 92,5 e l'utile netto è aumentato più di sette volte in un anno, portandosi a 1,75 milioni.

VIDEO: “Me contro te”, il fenomeno Youtube da record arriva al cinema

Costo del personale pari a zero

La piccola srl espone un costo del personale pari a zero, nel bilancio 2018, il secondo della giovane vita societaria e ultimo disponibile, costi di produzione per 393mila euro e paga 710 mila euro di imposte sugli utili. I due giovani siciliani (27 anni lui, 22 la sua compagna, di lavoro e di vita, originari di Partinico) hanno deciso di destinare l'intero risultato dell'esercizio alla riserva straordinaria, rafforzando il patrimonio della società.

Superato Zalone

Recente è anche la decisione di modificare lo statuto potenziando l'oggetto sociale, che prima era un po' più generico e votato soprattutto a servizi e ricerche di mercato, per consolidare la posizione nel mercato dello spettacolo: editoria musicale, stampa, film. Ed è appena il caso di ricordare che proprio in ambito cinematografico, nell'ultimo fine settimana, la coppia ha incassato oltre 5 milioni, battendo perfino Checco Zalone, col film “Me contro Te - La vendetta del signor S.”.

Target i bambini tra i cinque e i dieci anni

Sofia e Luigi hanno avviato l'attività nel 2014. Oggi è estesa alla creazione di giocattoli, abbigliamento, figurine e libri (il primo volume della casa ha venduto 160mila copie), card interattive, canzoni, una linea di scarpe, un diario scolastico. Il target sono i bambini tra i cinque e i dieci anni. Il loro canale Youtube conta 4,6 milioni di iscritti. Su Instagram hanno un milione e mezzo di follower.