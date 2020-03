Meccanica, imprese in difesa tra dazi e difficoltà dell’auto Giancarlo Giachino (Confindustria): «Le nostre aziende hanno diversificato e oggi puntano sulla formazione e sulla digitalizzazione». Censite 120 realtà attive a fine 2019 di Carlo Andrea Finotto

Le aziende del settore metalmeccanico stanno mettendo in campo misure per aumentare la competitività, dalla formazione alla digitalizzazione: nella foto un impianto robotizzato

3' di lettura

Èun quadro “caravaggesco” quello della metalmeccanica in Valle d’Aosta. Va osservato con attenzione per coglierne le sfumature e le espressioni che sfuggono al primo sguardo. Le luci sono rappresentate da alcune realtà produttive capaci negli anni di resiste e svilupparsi, diversificando lavorazioni e mercati di sbocco. Le ombre, secondo gli addetti ai lavori, sono create da fattori esogeni: la recente frenata dell’automotive, la stagnazione dell’economia a livello nazionale, le ripercussioni europee e locali dovute alla guerra commerciale Usa-Cina con i dazi che riguardano principalmente proprio i comparti dell’acciaio e dell’alluminio, da ultimo le ripercussioni dalla portata ancora incerta dell’epidemia di coronavirus che ha, ancora una volta, portata globale.

«Il comparto metalmeccanico – spiega il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino - è composto perlopiù da aziende terziste legate al settore dell’automotive». Una fotografia in evoluzione stando all’analisi di Giachino, visto che «nell’ultimo decennio sta variando e le aziende stanno diversificando anche a seguito della crisi scoppiata a livello mondiale nel 2008 che in Valle d’Aosta è arrivata nel 2009».

Il quadro generale economico della Valle d’Aosta ha portato a superare anche a livello regionale, la difficile fase congiunturale, protrattasi per circa dieci anni.

Le aziende associate a Confindustria Valle d’Aosta del settore metalmeccanico sono in tutto 33 aziende su 250 aziende iscritte per un totale di 997 dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Si tratta per lo più di piccole e medie imprese, per una media di 30 dipendenti.

Allargando lo sguardo alla totalità del comparto – non solo, quindi, alle realtà associate a Confindustria – le statistiche di Movimprese-Infocamere restituiscono una progressiva erosione dall’inizio del nuovo millennio a oggi. Il totale delle aziende attive (industrie e realtà artigiane) superava le 180 unità a fine 2000, si era ridotto di almeno un ventina a fine 2010 ed è sceso a circa 120 al termine del 2019. Una scrematura che è stata costante in questi anni e non è detto che si sia esaurita se l’economia non riuscirà a ripartire, soprattutto al di fuori dei confini della regione.