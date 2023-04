Meccanochimica: una svolta green nell'industria farmaceutica?

Riscoperta nell’800, è stato poi il premio Nobel Wilhelm Ostwald a introdurre in un suo trattato del 1919 il termine “meccanochimica”, affiancandola alle altre scienze chimiche. Nel corso del ’900 si è imparato a farne i più svariati utilizzi. A parte la fondamentale applicazione in ambito metallurgico, per esempio per la creazione di super leghe, la meccanochimica è oggi usata dai biologi per estrarre il Dna dalle cellule; nell’industria aerospaziale per combinare materiali di per sé difficili da legare così da ottenere materiali innovativi con proprietà e prestazioni adatte all'utilizzo in condizioni estreme; per la preparazione di composti organici e inorganici.

Nonostante i primi studi sistematici delle reazioni meccanochimiche risalgano alla fine del XIX secolo, lo sviluppo è stato ritardato fino agli anni ’60. Le ricerche si sono sviluppate parallelamente, senza nessun tipo di convergenza tra le varie branche della scienza, per decadi. Solo negli ultimi 30 anni, si è assistito a un aumento graduale degli scambi di idee tra studiosi di aree precedentemente non correlate. L'interesse nei confronti del campo di ricerca è cresciuto a ritmi spasmodici e con esso la comunità scientifica coinvolta, a vario titolo, negli studi.

I tre ricercatori hanno avuto un ruolo in questo sviluppo multidisciplinare. Spiega Delogu: «Negli anni ’90 ho avuto il privilegio di vivere la seconda grande ondata di interesse verso la meccanochimica. Dopo un breve periodo di stasi, la comunità dei chimici di sintesi ha cominciato a interessarsi a questa scienza e da allora c’è stata un’enorme spinta in avanti».

La condivisione di know-how e di conoscenze in questo vasto campo di ricerca ha portato la chimica organica Evelina Colacino all’idea di utilizzare la meccanochimica come processo per la sintesi di principi attivi di farmaci. Dopo un passato come ricercatrice nell’area della chimica farmaceutica e un’esperienza nell’industria, Colacino si avvicina alla chimica green nel 2005 in ambito accademico e nel 2006 comincia a fare esperimenti di meccanochimica sintetizzando principi attivi di farmaci già esistenti sul mercato: «Volevo vedere se la meccanochimica funzionava in questo ambito. Mi si è aperto un mondo - sostiene -. Questa tecnologia è rapida, pulita, veloce, spesso non ci sono sottoprodotti ed è economica. Dai solventi green, che pure impattano sull’ambiente, sono passata verso un metodo senza più solventi, un vero e proprio cambiamento culturale». Far digerire l’idea alla comunità scientifica di riferimento non è stato facile: «All’inizio i giornali scientifici di impatto rifiutavano i lavori, pensando che stessimo inventando tutto». Fino a quando un articolo che riporta il successo di una sperimentazione di Colacino per la sintesi di un antiepilettico attraverso la meccanochimica appare su The Journal of Organic Chemistry dell’American Chemical Society, ottenendo il consenso degli scienziati del settore.

Il punto di svolta si raggiunge nel 2019, quando l'ufficio Cost (Cooperation in Science and Technology) della Comunità europea riconosce l'importanza strategica delle metodologie meccanochimiche approvando una Cost Action che ha visto, e ancora vede, la partecipazione di 140 tra innovatori e ricercatori a studi volti, tra l’altro, alla scalabilità della meccanochimica per la produzione industriale di agenti farmaceutici. Evelina Colacino coordina l'Action e da questa, nel 2022, nasce una pubblicazione che segna uno spartiacque nella storia della ricerca in questo ambito: nell’articolo apparso sulla rivista scientifica Sustainable Chemistry and Engineering Colacino, Delogu, Spatari e i loro colleghi riportano gli esiti di una sperimentazione per la sintesi del principio attivo di un antibiotico per le infezioni delle vie urinarie già sul mercato, la nitrofurantoina, dimostrando l’enorme potenzialità green insita nelle metodologie meccanochimiche.