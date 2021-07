Meccanotessile a trazione digitale

2' di lettura

Una ripresa parziale. Che non basta quindi a recuperare il terreno perso lo scorso anno. I costruttori Italiani di macchine tessili, riuniti nell’assemblea dell’associazione di categoria Acimit, confermano il deciso rallentamento produttivo nel 2020 a causa della pandemia, ma gettano anche le basi per un rilancio del settore puntando in particolare sulle nuove tecnologie digitali.

I dati, anzitutto. Nel corso del 2020 il settore ha ceduto il 22% in termini di produzione, calo fortemente influenzato dalla frenata dell’export, giù del 21%. Export che vale più dell’80% degli 1,8 miliardi di produzione, output realizzato da 300 aziende che danno lavoro a poco meno di 13mila addetti.

«Sul calo dello scorso anno - spiega il presidente di Acimit Alessandro Zucchi - ha pesato il pressoché totale stop produttivo osservato tra il primo e secondo trimestre, mentre il recupero nella seconda parte del 2020 è stato parziale. A condizionare negativamente la performance del settore hanno contribuito anche le restrizioni agli spostamenti, che tuttora non consentono alle nostre aziende di cogliere pienamente le opportunità create dalla ripresa del settore tessile.In questa prima parte del 2021, tuttavia, la situazione congiunturale appare in miglioramento sia sui mercati esteri sia in Italia».

Crescita confermata sia dai dati Istat relativi al commercio estero sia dall'indagine di Acimit sulla raccolta ordini. Nel primo trimestre 2021 la crescita è del 66%, primo rialzo dopo sette periodi consecutivi in rosso, balzo robusto che porta il valore assoluto a nuovi massimi e che tuttavia dovrà trovare nuove conferme per poterne valutare la sostenibilità.

«La ripresa delle manifestazioni fieristiche in presenza, anche nel nostro settore - osserva Zucchi - è il segnale di un progressivo ritorno alle normali condizioni di business. Per molte aziende, tuttavia, l'eredità lasciata dalla pandemia di Covid-19 ha anche un aspetto positivo, con gli imprenditori del settore ad avvertire l'urgenza di una trasformazione digitale della propria azienda».