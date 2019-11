Meccatronica, al via il laboratorio a Jesi Coinvolte 19 aziende, due università, centro Meccano, Fondazione Cluster Marche di Michele Romano

Diciannove aziende, tra le più significative della manifattura marchigiana e nei settori caratterizzanti l’economia regionale (meccanica, arredamento, calzatura e agroalimentare, ndr.), due università (la Politecnica delle Marche e Camerino), il centro servizi Meccano e la Fondazione Cluster Marche inaugureranno entro febbraio 2020 un laboratorio sulla progettazione flessibile, integrata e personalizzata nell’ottica dell’industria 4.0. La sede sarà a Jesi, che diventerà così il centro di riferimento anche delle altre due piattaforme collaborative di ricerca e sviluppo finanziate dalla Regione Marche, una dedicata alla sicurezza e al benessere negli ambienti di vita e l’altra sulla medicina personalizzata.

L’obiettivo immediato e sfidante è quello di far nascere nel cuore delle Marche una struttura di portata tecnologica rilevante per offrire servizi alle piccole e micro imprese che non possono investire nell’acquisto di tecnologie evolutive; nel medio e lungo periodo, invece, il laboratorio dovrebbe diventare punto di attrazione per imprese anche di altre regioni e fungere da incubatore per start-up e Pmi tecnologicamente avanzate, che avranno la possibilità di sperimentare e adottare le tecnologie presenti.

L’investimento previsto sfiora i 9 milioni di euro, 5,1 dei quali a carico della Regione. Il laboratorio sarà dotato di robot collaborativi, di sistemi di automazione human-compliant e sistemi Ict in grado di gestire in modo smart il processo, analizzando i dati di prodotto e permettendo la riconfigurazione automatica di tutte le fasi, dalle singole lavorazioni all’assemblaggio e al controllo della qualità. L’idea di fondo è di ottenere soluzioni per garantire la necessaria efficienza nella realizzazione di piccoli lotti e prodotti personalizzati e dove l’uomo e la tecnologia convivono in modo efficace.