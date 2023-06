Medea, un mito in mostra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Diversi stili, diversi sguardi, diversi aspetti evidenziati, ma un solo riferimento: Medea, uno dei personaggi più noti, nonché più attuali, della drammaturgia classica, è al centro della mostra internazionale d'arte contemporanea, ospitata - fino al 30 settembre - all'Antico Mercato di Siracusa e intitolata proprio alla protagonista del Mito.

L'esposizione, curata da Demetrio Paparoni e proposta dal Comune di Siracusa, si apre non a caso in concomitanza con la rappresentazione, al Teatro Greco, della tragedia di Euripide, per la regia di Federico Tiezzi, nell'ambito della stagione promossa dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Due momenti che testimoniano lo stretto legame tra il teatro classico e la città di Siracusa. Ma anche due arti, pittura e teatro, attraverso le quali leggere una figura complessa, sfaccettata, e i numerosi temi che emergono dalla sua storia: “oltre al tradimento della famiglia e della patria - come sottolinea Paparoni -, la vendetta e la violenza, lo scontro tra pragmatismo e sentimento, l'amore distruttivo, l'esilio e la condizione dello straniero, la rivendicazione di parità tra uomo e donna”.

Loading...

Il mito

In questa mostra sono le opere appositamente create da 17 artisti internazionali ad offrire differenti sguardi e prospettive, per mezzo di stili differenti: dal surrealismo al cubismo, al simbolismo che incontra il liberty (nel disegno di Sverre Malling), dall'interazione tra fotografia e scultura (nell'opera di Margaux Bricler), alla contaminazione con i linguaggi del fantasy, dei cartoon e dei videogiochi (Rafael Megall) o con l'immagine digitale decostruita (Chiara Calore). E tanti rimandi ad altri autori, a precedenti visioni del Mito. Ognuno cogliendo un aspetto particolare, uno spunto per esprimere un concetto, una storia (come l'arazzo di Cian Dayrit che tratteggia “una mappa delle conseguenze disastrose della mentalità colonialistica”).

La Colchide

Tra gli artisti, anche Rusudan Khizanishvili, georgiana, proveniente dai luoghi dell'antica Colchide che rimandano al Mito: da qui Medea giunse a Corinto e da qui partirono i coloni fondatori di Siracusa.Tante valenze, dunque, in un percorso tra colori intensi, figure enigmatiche, pensieri sfumati, tratteggiati o evocati dagli autori (oltre a quelle già citate, presenti opere di Helgi Thorgils Fridjónsson, Francesco De Grandi, Ruben Pang, Daniel Pitìn, Nazzarena Poli Maramotti, Vera Portatadino, Nicola Samorì, Natee Utarit, Ruprecht Von Kaufmann, Wang Guangyi, Yue Minjun).

Medea, Antico Mercato di Siracusa, fino al 30 settembre 2023