Medelhan, la «piattaforma club» per far incontrare architetti, costruttori, designer e aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’idea è maturata, negli anni, nella lounge del Salone del Mobile di Milano. Imprenditori dell’arredo, architetti, designer, developer da ogni Paese ma nessuna piattaforma capace di metterli in rete in maniera permanente nel resto dell’anno. È nata così, un anno fa, Medelhan , la prima piattaforma analogica per l’industria del design, strutturata come un club per soli membri. «Piattaforma – ha spiegato il suo fondatore, Roberto Cuneo – poiché garantisce un contatto diretto tra domanda e offerta ...