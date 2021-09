Media afghani: mullah Baradar ricoverato dopo scontro con uomini Haqqani

2' di lettura

Litigano i nuovi padroni dell’Afghanistan. Oggetto della discordia, chi debba intestarsi la vittoria, la divisione del potere e quale corso debba avere la politica del Paese governato dai Talebani. Secondo le dichiarazioni di una fonte a Bbc Pashto, il cofondatore del movimento, Abdul Ghani Baradar - figura chiave nei negoziati con gli Usa che lo scorso anno portarono agli accordi di Doha, indicato dai Talebani come numero due del loro “governo” - e Khalil ur-Rahman Haqqani - scelto come ministro dei rifugiati e personaggio di spicco della rete Haqqani - avrebbero avuto un acceso litigio, circondati dai sostenitori di entrambi, nel palazzo presidenziale di Kabul. Un esponente dei Talebani in Qatar e un’altra fonte vicina alle persone coinvolte hanno confermato il “diverbio” che risalirebbe alla fine della scorsa settimana.

Baradar ricoverato a Kandahar

I Talebani hanno smentito le voci in tal senso, ma la notizia ha iniziato a circolare dopo quelle sull’assenza di Baradar, che sarebbe ora ricoverato a Kandahar dopo essere rimasto ferito in uno scontro con membri della rete Haqqani la scorsa settimana. Lo scrive il Pashtun Times su Twitter citando «un membro della famiglia del leader talebano». Baradar sarebbe «sotto la protezione del Pakistan e i familiari non sono ancora autorizzati a vederlo», aggiunge il tweet. Dopo la violente lite con gli Haqqani al palazzo presidenziale, il mullah vicepremier avrebbe lasciato Kabul per tornare a Kandahar dove non è più apparso in pubblico.

Stando alle fonti della Bbc tutto sarebbe iniziato per il disappunto sulla nuova struttura del potere manifestato proprio da Baradar, che insisterebbe sul ruolo della diplomazia nella vittoria (mentre il gruppo Haqqani sarebbe per attribuire tutto il merito ai combattenti). In un audio diffuso lunedì su vari siti ufficiali dei Talebani e che è stato attribuito a Baradar, anche se mancano conferme sull’autenticità, la voce afferma di essere «in viaggio».

Mistero sul comandante supremo Akhundzada

Intanto resta il mistero anche sul comandante supremo, Hibatullah Akhundzada. Quest’ultimo, evidenziava ieri il Guardian scrivendo che sono in molti a chiedersi se i due “big” del movimento siano ancora vivi, non è mai apparso in pubblico da quando, il 15 agosto, i Talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan. La morte del mullah Omar, fondatore del movimento, venne tenuta nascosta per due anni.

Sul fronte della resistenza, invece, Ahmad Massoud, riferisce una fonte all’Ansa, «si trova ancora nella Valle del Panshir». Le forze del capo della resistenza armata, di cui resta imprecisato il numero, avrebbero ricevuto equipaggiamenti, «stanno consolidando le proprie posizioni e sono pronti alla battaglia»