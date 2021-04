Media e tlc, nel mirino Agcom finiscono Fininvest e Telecom

3' di lettura

Prima è toccato a Vivendi e Sky, a dicembre. Adesso in virtù della norma “salva Mediaset” l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dà il via ad altre due istruttorie per verificare «il rispetto del pluralismo» nei casi di società la cui attività si sviluppano a cavallo fra l’ambito media e quello delle Tlc. Quindi faro acceso anche su Fininvest-Mediaset e su Telecom.

Doppio colpo battuto dall’Agcom con due delibere (la 107/21/CONS riferita a Fininvest in quando holding di controllo del Gruppo...