Media, «Huawei sta costruendo una rete segreta per i chip»

Huawei sta costruendo una rete segreta per i chip con una serie di fabbriche ’ombra’ in Cina con le quali potrebbe aggirare le sanzioni americane e alimentare le ambizioni tecnologiche del paese. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando la Semiconductor Industry Association, secondo la quale Huawei ha ricevuto 30 miliardi di dollari in fondi statali dal governo e dalla città di Shenzhen. Huawei avrebbe acquistato due fabbriche esistenti e ne starebbe costruendo almeno altre tre. L’amministrazione Biden starebbe monitorando la situazione e sarebbe pronta a intervenire.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aveva aggiunto Huawei alla sua lista di controllo delle esportazioni nel 2019 per motivi di sicurezza. L’azienda ha sempre negato di rappresentare un rischio per la sicurezza.

Se Huawei stesse costruendo strutture con nomi di altre società, come afferma la Semiconductor Industry Association, allora potrebbe essere in grado di aggirare le restrizioni del governo statunitense per l’acquisto indiretto di apparecchiature americane per la produzione di chip, secondo il rapporto Bloomberg.

Huawei e Semiconductor Industry Association non hanno risposto subito a Reuters che chiedeva un commento sulla questione.

Huawei è stata inserita in una lista nera commerciale negli Stati Uniti, che impedisce alla maggior parte dei fornitori di spedire beni e tecnologia all’azienda a meno che non siano state concesse licenze. I funzionari hanno continuato a rafforzare i controlli per impedire all'azienda di acquistare o progettare i chip semiconduttori che alimentano la maggior parte dei suoi prodotti.