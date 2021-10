Media, nuovo cyber attacco russo in Usa, nel mirino i servizi di cloud

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Russia sfida nuovamente gli Usa con un nuovo e ampio cyber attacco contro network di computer governativi, aziendali e di think tank, pochi mesi dopo il vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin e le sanzioni americane contro Mosca per una serie di operazioni analoghe che hanno colpito anche altri Paesi. Lo hanno reso noto i dirigenti di Microsoft ed esperti di cyber sicurezza, come riportano i media Usa.

I russi che l’anno scorso erano dietro il vasto cyber attacco denominato SolarWinds hanno puntato centinaia di aziende e organizzazioni, scrive in un post Microsoft che afferma come l’ultima vasta ondata di attacchi di Nobelium ha mirato a “rivenditori e altri service provider ” di cloud services.

Questi attacchi fanno parte di una campagna più vasta che è continuata per tutta l’estate, sottolinea sempre Microsoft, aggiungendo che suoi 609 clienti tra il primo luglio e il 19 ottobre sono stati informati di essere stati attaccati.

Funzionari del governo hanno confermato che l’operazione, apparentemente finalizzata all’acquisizione di dati archiviati nel cloud, sembrava provenire dalla S.V.R., l’agenzia di intelligence russa che è stata la prima a entrare nelle reti del Comitato nazionale democratico durante le elezioni del 2016.

Sebbene Microsoft abbia insistito sul fatto che la percentuale di violazioni riuscite sia piccola, non ha fornito informazioni sufficienti per misurare con precisione la gravità dell’attacco, scrive il Nyt.