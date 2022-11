Ucraina ultime notizie. Esplosioni in area centrale Zaporizhzhia. Medvedev, Kiev è città russa e dovrebbe essere restituita

15:07 Graziano, su frammenti missile Polonia Nato e Usa hanno reagito con prudenza

In Polonia “fortunatamente non si è trattato di un attacco diretto” della Russia, “si parla di un missile contraereo ucraino lanciato in volo per intercettare missili russi i cui frammenti sono ricaduti sul territorio polacco e questo sembra l’ipotesi piu’ probabile ma ci dice che evidentemente c’è una responsabilità indiretta dei russi”. Lo afferma Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, già presidente del comitato militare dell’Unione europea a in ’Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. “E ci dice anche - prosegue - che vengono colpite aree vicine al territorio Nato quindi stai sempre rischiando una escalation del conflitto , ma devo dire che sia Nato che Stati Uniti hanno reagito con prudenza”.