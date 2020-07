Media, scontro tra Hezbollah e Israele a confine Libano Gli Hezbollah libanesi hanno aperto il fuoco contro una zona controllata da Israele lungo la Linea Blu di demarcazione tra il Libano, la Siria e lo Stato ebraico

Gli Hezbollah libanesi hanno aperto il fuoco contro una zona controllata da Israele lungo la Linea Blu di demarcazione tra il Libano, la Siria e lo Stato ebraico

Oggi 27 luglio gli Hezbollah libanesi hanno aperto il fuoco contro una zona controllata da Israele lungo la Linea Blu di demarcazione tra il Libano, la Siria e lo Stato ebraico.

Lo riferiscono media libanesi che citano fonti anonime della sicurezza, secondo cui militari israeliani hanno risposto al fuoco con colpi di artiglieria.

Secondo le fonti, il botta e risposta è avvenuto nella contesa regione del Monte Hermon, a ridosso delle Fattorie di Shebaa, all'estremità sud-orientale del Libano. Non si hanno al momento ulteriori notizie in merito.

Secondo altre fonti citate dalla tv panaraba filo-iraniana al Mayadin, gli Hezbollah hanno sparato un missile Kornet contro un mezzo militare israeliano. Altre fonti della sicurezza libanese affermano che l'episodio è avvenuto nei pressi dell'avamposto israeliano 'Astra' nella zona di Kfar Chouba / Har Dov, e non lontano dal punto di osservazione OP-1 dei caschi blu dell'Onu (Unifil). Si tratta di una zona montagnosa, pressoché disabitata, a circa 1.800 metri sul livello del mare, a ridosso della Linea Blu tra Israele e Libano e del confine conteso tra Siria e Libano

L’esercito israeliano avrebbe comunque sventato l’attacco. Lo riferiscono i media che citano fonti militari secondo cui i soldati israeliani avrebbero sorpreso in tempo il commando fermandolo. Ma non si hanno altri particolari. Non sono comunque segnalate vittime israeliane.

Il premier Benyamin Netanyahu ha lasciato una riunione del Likud per recarsi al ministero della Difesa dopo aver appreso dell'incidente. Prima di andare via ha detto: “è in corso un incidente non semplice”. Anche il ministro della difesa Benny Gantz ha lasciato la Knesset per rientrare in sede. Al momento nella zona sembra sia ritornata la calma, l'esercito però mantiene lo stato di allerta.