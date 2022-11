Media: Trump potrebbe annunciare il 14 novembre la candidatura per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump potrebbe annunciare la ricandidatura alla Casa Bianca nelle elezioni del 2024 il prossimo 14 novembre, a ridosso del voto Midterm. Lo scrive la testata Axios, citando tre fonti a conoscenza dei fatti nell’entourage dell’ex presidente. Lo stesso Trump aveva anticipato le sue intenzioni in un comizio nello Iowa, lasciando trasparire la volontà di una nuova corsa elettorale. «Per rendere il nostro paese prospero e sicuro e glorioso - ha detto Trump - Lo farò ancora (di ricandidarmi, ndr) molto, molto, molto probabilmente».

I rumours su un ritorno sulla scena di Trump si sono intensificati nelle ultime settimane, in prossimità di un voto di metà mandato che potrebbe pendere a sfavore dei Democratici. I primi anni della presidenza Biden sono stati segnati da una certa insoddisfazione verso il presidente in carica, in parallelo a una crescita dell’ala «trumpiana» fra le file dei Repubblicani e l’attesa di un ribaltone con le urne del Midterm. Lo stesso Trump ha lasciato trasparire in più occasioni la sua intenzione di «riprendersi» la Casa Bianca, dopo aver sempre disconosciuto il risultato delle urne nel 2020, alimentando un malcontento sfociato nell’assalto a Capitol Hill di inizio 2021. Trump è stato chiamato a testimoniare sui fatti dalla Commissione parlamentare d’inchiesta Usa, con l’accusa di essere stato uno dei sobillatori di una rivolta senza precedenti nella storia americana.