MediaForEurope: utile I trimestre sale a 10,1 milioni, ricavi -1% a 646,6 milioni

MediaForEurope (Mfe) ha realizzato un utile netto di 10,1 milioni nel primo trimestre, rispetto ai 2,7 milioni dello stesso periodo 2022, e un risultato operativo in crescita a 19,3 milioni su ricavi sostanzialmente stabili (-1%) a 646,6 milioni di euro. Il miglioramento del risultato netto è dovuto anche all’incremento della quota detenuta in Mediaset Espana (dal 55,69% all’84,45% rispetto al 2022 e prima dell’incorporazione conclusasi qualche settimana fa).

L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2023 è pari a 731,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 873,3 milioni dello scorso esercizio, e la generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 158,9 milioni di euro, dai 222,4 milioni dei primi tre mesi 2022. In Italia i ricavi pubblicitari lordi sono aumentati dello 0,4% nel primo trimestre a fronte del +3,1% del mercato pubblicitario complessivo delle stime Nielsen: il periodo, segnala Mfe, è tradizionalmente favorevole a Rai. In Spagna i ricavi pubblicitari lordi sono scesi del 4,6% rispetto allo stesso periodo 2022.