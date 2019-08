MediaforEurope, Vivendi vince ricorso contro Mediaset: potrà votare il riassetto Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi (difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e votare, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea di Mediaset che si terrà il 4 settembre 2019 di Andrea Biondi

Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi (difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e votare, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea di Mediaset che si terrà il 4 settembre 2019.



Più specificamente, il Tribunale ha ordinato «a Mediaset spa e a chi sarà chiamato a presiedere all'assemblea degli azionisti convocata per il 4 settembre 2019 di ammettere le n. 113.533.301 azioni possedute direttamente da Vivendi S.A., pari al 9,61% del capitale sociale di Mediaset spa e al 9,99% dei diritti di voto, nonché di consentire a Vivendi S.A. in assemblea il diritto di voto e l'esercizio di ogni relativo diritto amministrativo inerente numero di azioni 9,61%».

Il primo round va quindi a Vivendi. Con il ricorso depositato lo scorso 23 agosto il gruppo che fa capo a Vincent Bolloré potrà votare nell’assemblea del 4 settembre in cui sarà deciso il processo di riassetto internazionale del gruppo Mediaset. Una richiesta che deriva dal fatto che all'ultima assemblea straordinaria - quella del 18 aprile in cui è stato deciso il voto plurimo per il gruppo di Cologno - a Vivendi è stata vietata dal board Mediaset la possibilità di votare.

Da qui la mossa della media company francese che di Mediaset è seconda azionista con un 28,8% del capitale e un 29,92% dei diritti di voi anche se il 19,19% del capitale e il 19,94% dei diritti di voto sono stati spostati nel trust Simon Fiduciaria come richiesto da Agcom vista la contemporanea presenza di Vivendi in Mediaset e Tim. Tutta da vedere ora la la partita che si giocherà sui numeri in assemblea. In Italia per far passare la delibera servono i due terzi del capitale presente. Vivendi parteciperà con il suo 9,98 per cento.