Mediaset al 15,1% in Prosiebensat. Avanti verso il progetto paneuropeo Il gruppo di Cologno diventa primo azionista del broadcaster tedesco. La mossa vuole essere «un nuovo passo avanti verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati» sulla base del progetto Mfe di Andrea Fontana

1' di lettura

Il gruppo Mediasetrafforza ulteriormente la presenza nella tedesca Prosiebensat salendo al 15,1% dal 9,61% acquistato a maggio.

La controllata Mediaset Espana ha acquisito una quota del 5,5% in Prosiebensat che, sul Dax30, ha chiuso le contrattazioni a 13,7 euro (+2,28% oggi). Il gruppo Mediaset diventa così il primo azionista del broadcaster tedesco. La mossa, spiega la nota, vuole essere «un nuovo passo avanti di Mediaset verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati» sulla base del progetto MediaForEurope annunciato a giugno: «Siamo convinti che questo nuovo investimento in P7S1 consentirà di rafforzare ulteriormente i legami tra le nostre aziende nel cammino comune verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo».



«L'investimento odierno rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale», sottolinea Mediaset aggiungendo l'importanza di un incremento dimensionale delle aziende del comparto: «Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta paneuropea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Dimensioni adeguate consentiranno a tutte le maggiori emittenti d'Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di leadership nell'intrattenimento, nei contenuti lineari e non lineari, nella tecnologia e nei dati».



L'aspetto dimensionale, conclude la nota, sarà decisivo in futuro sia per l'efficacia nella raccolta pubblicitaria, sia per gli investimenti tecnologici sia nella produzione di contenuti e nella offerta digitale e on-demand.