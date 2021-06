Mediaset accelera a Piazza Affari, le stime sulla pubblicità spingono il titolo

1' di lettura

Mediaset ancora in evidenza a Piazza Affari, dove il FTSE MIB e l'All Share sono invece poco mossi. A spingere il titolo sono le prospettive sulla pubblicità migliori delle attese. La società, spiegano gli analisti di Equita, «prevede di chiudere il primo semestre con un incremento della raccolta pubblicitaria in Italia del 31,5%, cioè un secondo trimestre in crescita del 65%, con ricavi pubblicitari per la sola tv sui livelli del primo semestre 2019». Il secondo trimestre, inoltre, ha registrato un incremento del 65% della raccolta (+4% sul 2019), «con il mese di giugno che stimiamo in crescita del 7% circa (-2/3% su giugno 2019) dopo il +100% di aprile e maggio». «Sono indicazioni migliori delle stime e che ci portano ad incrementare la stima di raccolta pubblicitaria sull'intero anno dall'attuale +8,5% a +11,4%, cioè un livello sostanzialmente flat sul 2019», sottolineano gli esperti.

«Si tratta di indicazioni positive che confermano la capacità di Mediaset e della tv in chiaro di mantenere il proprio ruolo centrale sul mercato pubblicitario, grazie alla forza di raggiungere rapidamente un elevato numero di contatti», commenta Equita. «Nei prossimi anni, con la penetrazione delle Connected Tv - aggiunge -, Mediaset potrà difendere le proprie quote di mercato pubblicitario grazie alla crescita dell'adressable advertising, che sta riscontrando un significativo interesse negli investitori pubblicitari (mercato stimato crescere a 500 milioni nel 2025)». Gli analisti migliorano quindi le stime 2021-2022 in media del 7% a livello di ebit e dell'8% a livello di utile netto e alzano il target price del 7% a 3,15 euro per azione.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)