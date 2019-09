Mediaset, accordo con Peninsula per blindare il progetto Mfe Accordo fra Mediaset e Peninsula per “blindare” il progetto Media For Europe. Una riunione straordinaria del Cda ha dato l’ok a un accordo fra il broadcaster di Cologno e il fondo Peninsula. In caso di recesso da parte di altri soci Peninsula interverrà con l’acquisto, su richiesta di Mediaset, fino ad un massimo complessivo di 355 milioni di azioni Mfe di Andrea Biondi

2' di lettura

Accordo fra Mediaset e Peninsula per “blindare” il progetto Media For Europe. Una riunione straordinaria del Cda ha dato l’ok a un accordo fra il broadcaster di Cologno e il fondo Peninsula. In caso di recesso da parte di altri soci Peninsula interverrà con l’acquisto, su richiesta di Mediaset, fino ad un massimo complessivo di 355 milioni di azioni Mfe. Un accordo

«volto a limitare il potenziale esborso a carico delle società coinvolte nella Fusione per effetto dell'acquisto di azioni oggetto di recesso non altrimenti collocate» si legge nel comunicato Mediaset.

L’impegno di Peninsula - già presente in Italia con quote in diverse società

quali Italo, KIKO Milano, Azimut Holding, Guala Closures e Garofalo Healthcare – è relativo all’acquisto di azioni «derivanti dal recesso da parte di soci di Mediaset che siano detentori di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale e dal recesso da parte di soci Mediaset España fino ad un massimo di 17,8 milioni di azioni MFE. L’impegno di Peninsula è condizionato, fra l'altro, al perfezionamento della Fusione e ad un numero totale di azioni Mfe risultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset España oggetto di recesso non superiore a 470 milioni (salvo ripristino del flottante al primo giorno di quotazione di MFE). Ai sensi dell'accordo, è previsto il pagamento di una commissione e il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo di recesso per azione dedotto uno sconto».

Mediaset «avrà la facoltà di attivare l'impegno di Peninsula; in caso di attivazione l'acquisto, in quanto condizionato al perfezionamento della Fusione, avrà ad oggetto azioni della società incorporante MFE (risultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset España per effetto della Fusione) e sarà perfezionato alla data di regolamento del recesso». Peninsula ha assunto impegni di stand-still e, rispetto a tutte le azioni MFE acquistate, di lock-up.

«Esprimiamo soddisfazione - commentano da Mediaset – per la scelta con cui un fondo di primaria rilevanza internazionale ha deciso di supportare il progetto industriale di Mediaset riconoscendone il valore e la portata strategica». Peninsula dal canto suo dichiara: «Abbiamo seguito con notevole interesse gli sviluppi del Gruppo Mediaset negli ultimi anni e crediamo fermamente nel progetto industriale della società. Siamo lieti di supportare tramite questa operazione il Gruppo e partecipare così alla nascita di uno dei principali operatori Europei nel settore dei media».