Mediaset, addio a Mfe e il Biscione studia ora una via alternativa

La mano tesa dei francesi

In questo quadro però il Cda Mediaset ha anche preso atto delle lettere inviate da Vivendi e anticipate sul sole 24 Ore di mercoledì 5 agosto). In particolare all’attenzione dei consiglieri è arrivata l’ultima, datata venerdì 31 luglio 2020, «in cui la società annuncia, riconoscendo la valenza industriale del progetto MFE, la volontà di sostenere i progetti di sviluppo internazionali di Mediaset ma lo comunica fuori tempo massimo (il progetto è pubblico dal giugno 2019) e senza le necessarie proposte concrete».

Mediaset: Aperture di Vivendi insufficienti

La conclusione non è di chiusura, ma neanche conciliante: «Premesso tuttavia che Mediaset è sempre aperta a opzioni che aumentino il valore per tutti gli azionisti, auspica soluzioni di sviluppo cruciali per il futuro del Gruppo, non può soprassedere sui danni irreparabili che le sono stati inferti, il Consiglio di Amministrazione rileva che al momento la lettera non soddisfa nessuno dei tre punti menzionati». Detto ciò, «se Vivendi è davvero intenzionata a trattare su basi concrete e orientate agli interessi di tutti gli azionisti, compresi quelli di maggioranza, Mediaset è pronta ad aprire un tavolo di confronto in cui verificare il nuovo, positivo, approccio».