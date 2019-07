Mediaset anticipa il consiglio per l’affaire Vivendi di Andrea Biondi

Il Gruppo Mediaset anticipa, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore, al 22 luglio – rispetto al 25 – il cda che sarà chiamato a rispondere alla lettera di Vivendi del 2 luglio con richiesta di convocazione di assemblea straordinaria per votare l’annullamento delle delibere di aprile con l’introduzione del voto plurimo.

L’esito dell’assemblea è da considerare scontato, con una Fininvest al 44,17% del capitale sociale e al 45,89% dei diritti di voto che impedisce il raggiungimento della maggioranza dei due terzi per annullare le delibere. Non scontato però che Mediaset respinga la richiesta. Anche perché a Cologno ci si sta interrogando su una mossa leggibile solo nel quadro di una strategia volta a mettere tutto – e la contrarietà all’operato di Mediaset – nero su bianco. Dopo la richiesta di assemblea Vivendi si è rivolta anche a Tribunale di Milano e Consob.

Proprio la Consob ha ora messo Vivendi sotto osservazione per verificare se vertici del gruppo presenti alla Merrill Lynch Tmt Conference di Londra del 18-19 giugno abbiano sussurrato a fondi e investitori di voler vendere la quota in Mediaset (come riportato dal quotidiano La Stampa ne avrebbe parlato con fondi e grandi investitori l’analista Adrien De Saint Hilaire). Se lo avessero fatto, i francesi si troverebbero a far fronte all’accusa di aver violato l’obbligo di “informazione simmetrica” al mercato, deprimendo il titolo come effettivamente accaduto nelle ultime due settimane (ieri ha perso il 2,43% a quota 2,81 euro). La cosa diventerebbe ancora più spinosa se si facesse strada l’ipotesi di un comportamento voluto. Il che, comunque, rappresenterebbe una scelta rischiosa visto che i giudici di Milano non hanno ancora chiuso le indagini sul presunto aggiotaggio e turbativa di mercato a carico Bollore e De Puyfontaine per come hanno acquistato nel 2016 il 29% di Mediaset.

Ma davvero Bolloré vuole vendere la quota Mediaset? Vivendi si è trovata impantanata in Italia dopo aver investito più di 5 miliardi in due operazioni (Tim e Mediaset) che al momento evidenziano un’importante minusvalenza (circa 2 miliardi). Il Gruppo transalpino è stato impegnato negli ultimi mesi a cercare di risolvere l’affaire Tim, lasciando la partita Mediaset sospesa nei tribunali.

L’annuncio di Mediaset del 7 di giugno con l’avvio di Mfe per creare la nuova casa delle TV europee (di fatto mettendo in pratica il disegno strategico annunciato nel 2016 da Vivendi) obbliga Bolloré a una decisione. Certo, bloccare il progetto Mfe a volto scoperto (esercitando il diritto di recesso) potrebbe risultare controproducente, con Cologno pronta a evidenziare all’Agcm questa come la prova dell’esercizio di influenza sui destini di Mediaset che l’Autorità ha vietato. Dall’altra darebbe forse altre munizioni alle richieste danni di Mediaset e Fininvest: già ora oltre 3 miliardi.