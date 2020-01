Mediaset, assemblea al via. Simon resta fuori anche questa volta La riunione degli azionisti di Cologno Monzese è chiamata a decidere se eliminare gli articoli "anti-Vivendi" nello statuto della holding olandese in cui dovrebbero fondersi sia Mediaset spa sia Mediaset Espana di Andrea Fontana

Un braccio di ferro lungo quasi 4 anni tra Mediaset e i francesi di Vivendi

Al via l’assemblea degli azionisti di Mediaset chiamata a modificare gli articoli “anti Vivendi” contenuti nello statuto proposto per MediaForEurope, la holding olandese nella quale dovrebbero fondersi Mediaset e Mediaset Espana sulla base del progetto approvato dai soci Mediaset e Mediaset Espana lo scorso 4 settembre ma sospeso in via cautelare con i provvedimenti del Tribunale civile di Milano e dalla Corte di Madrid. Sono presenti 334 azionisti in rappresentanza di circa 714 milioni di azioni, parti al 60,46% del capitale. Esclusa su decisione del cda l’azionista Simon Fiduciaria, portatrice del 19% circa del capitale, mentre è ammessa al voto e alla partecipazione Vivendi con il suo 9,61% (9,98% dei diritti di voto. Per il via libera alle delibere sono necessari i voti favorevoli dei due terzi del capitale presente. Nell’assemblea Mediaset del 4 settembre che ha votato l’ok al progetto MFE era presente il 62,6% del capitale e la deliberà fu approvata dal 78% dei presenti, pari al 49% circa del capitale. Nessuna novità sul fronte dell’azionariato rilevante di Mediaset: secondo quanto comunicato dal presidente Fedele Confalonieri all’inizio dei lavori, Silvio Berlusconi attraverso Fininvest detiene il 44,17% del capitale, Vivendi ha il 9,61%, Simon Fiduciaria il 19,19%, le azioni proprie prive del diritto di voto sono pari al 3,66%.

Confalonieri, teniamo troppo al progetto MFE

«Teniamo troppo a questo progetto per ostinarci su singole situazione che, seppure a nostro avviso legittime, sono state oggetto di rilievi». Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, nell' intervento all’assemblea degli azionisti dopo la lettura dei vari fronti di divergenza e di contenzioso sul progetto MFE con il socio Vivendi ha commentato: «L’obiettivo di oggi con l’approvazione delle modifiche statutarie è quello di proseguire con l’attuazione del nostro progetto industriale paneuropeo nell’ottica di ritrovare quelle dimensioni che, vista la concorrenza globale nell’ambito dei new media, ci assicurino un ruolo competitivo nei paesi di riferimento e nell’agone europeo».



Il cda di Mediaset lascia fuori Simon

Il cda di Mediaset - che si è riunito prima dell’avvio dell'assemblea - ha preso atto delle comunicazioni di Vivendi riguardo il suo intervento all’assemblea dei soci odierna che riguardano le quote detenute direttamente dal gruppo francese (9,61%) e con Simon Fiduciaria (19,19%). Con il supporto dei propri consulenti legali, riferisce una nota di Mediaset, il board ha deliberato a maggioranza con una astensione di non opporsi alla richiesta di Vivendi di esercitare i diritti di voto inerenti alla quota detenuta direttamente (consentendo dunque al gruppo transalpino di partecipare all'assise). Il cda si è opposto invece alla richiesta di partecipazione all'assemblea e di esercizio di diritti di voto di Simon.



Ieri Tar de Lazio boccia ricorso Vivendi su quota Simon

Ieri il giudice monocratico del Tar del Lazio ha rigettato l'istanza d'urgenza di Vivendi contro il provvedimento dell'Agcom dell'aprile 2017 che aveva congelato al 9,9% le quote dei francesi nel gruppo di Cologno Monzese. Vivendi puntava in questo modo a far ammettere al voto in assemblea Simon Fiduciaria, il soggetto a cui è stato conferito il restante 19% prima in capo ai francesi . La decisione del Tar dovrà essere ratificata dalla Camera di consiglio fissata per il prossimo 15 gennaio.

