Mediaset, cda non consente a Simon di partecipare all’assemblea

Il consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi, ha preso atto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e con riferimento all'assemblea odierna ha deciso di opporsi alla richiesta di Simon Fiduciaria di esercitare i diritti di voto e le connesse facoltà inerenti alla partecipazione Simon e dunque di non consentirgli l'accesso ai lavori assembleari. È quanto riferisce una nota. Simon Fiduciaria è il trust in cui Vivendi ha conferito il 19,19% del capitale di Mediaset. Diversamente, il cda ha stabilito di non opporsi alla richiesta di Vivendi di partecipare all'assise col 9,61% e di esercitare i diritti di voto.

Vivendi: «Assemblea illegale»

L’assemblea odierna di Mediaset è illegale perchè il cda ha impedito a Simon Fiduciaria di votare affidandosi a un’interpretazione della legge italiana che è contraria ai trattati europei. È quanto afferma un comunicato di Vivendi in risposta alla decisione del board del gruppo media che ha impedito la partecipazione di Simon all'assise e l’esercizio dei diritti di voto. «Mediaset agisce a dispetto dei più elementari diritti dei soci e dei principi di corporate governance con l'unico obiettivo di favorire Fininvest, senza peraltro riconoscere un premio alle minoranze», aggiunge la nota. Secondo Vivendi, inoltre, un numero crescente di investitori e soci inizia a dubitare dell'operazione proposta e che essa possa realmente creare valore anche perchè il cda di Mediaset, attraverso le sue decisioni illegali, ha messo la società in una situazione di incertezza legale. «Vivendi - si conclude - farà ricorso a qualsiasi strumento legale in tutte le giurisdizioni e i tutti i Paesi rilevanti per contestare la legalità della nuova struttura di operazione proposta, sia in base alle leggi nazionali che a quelle europee».

La posizione del Biscione

«È una decisione che non condividiamo ma che ottemperiamo». Lo afferma Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset aprendo l'assemblea del Biscione che deve votare la fusione con Mediaset Espana e che

avvia il processo di costituzione della holding in Olanda a proposito della decisione del Tribunale di Milano, che ha dato il via libera alla partecipazione all'assise di Vivendi con il 9,9% dei diritti di voto.