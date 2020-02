Mediaset, la corte spagnola tiene fermo il progetto Mfe Round a favore di Vivendi contro Mediaset nella vicenda Mfe. Rigettato l’appello contro la sospensione cautelare. Il Biscione punta al’udienza di merito. di Andrea Biondi

(Imagoeconomica)

1' di lettura

Round a favore di Vivendi nella contesa che vede contrapposto il gruppo francese a Mediaset sul tema della costituzione della holding internazionale Mfe cui il gruppo di Cologno vuole dar vita come primo tassello di una tv free paneuropea.

La Corte di Madrid, come riportato dall’agenzia Radiocor, ha infatti rigettato l’appello di Mediaset contro la sospensione del progetto Media For Europe (Mfe) che era stata decisa in via cautelare dallo stesso Tribunale a ottobre. Risultato: la delibera che dava luce verde alla fusione fra Mediaset e la controllata spagnola - quella del 4 settembre scorso - è sospesa.

La decisione in arrivo dalla Spagna, datata 14 febbraio, sposa dunque le ragioni dei legali di Vivendi coordinati dagli avvocati Giuseppe Scassellati e Ferdinando Emanuele dello studio Cleary Gottileb e, nei fatti, non fa proseguire per ora la fusione necessaria per il completamento dell’operazione Mfe.

L’operazione che punta alla costituzione della holding di diritto olandese , però, ha avuto un ok in Italia qualche giorno fa sulla base di modifiche nello Statuto di Mfe apportate con un’assemblea straordinaria Mediaset lo scorso 10 gennaio. Argomentazioni, queste ultime, che i legali del Biscione puntano a far valere nell’udienza di merito che, intanto, è stata rinviata di qualche giorno rispetto alla data prevista del 18 febbraio.

La decisione della Corte spagnola resa nota oggi non considera le nuove argomentazioni. Che invece verranno discusse nel merito. Il tema vero diventa quello dei tempi. E lo stop della corte spagnola non facilita il lavoro di Mediaset.