Mediaset debole in Borsa, piano Mfe passa per accordo "tombale" con Vivendi

Viaggia sotto la parità il titolo Mediaset mentre gli analisti si interrogano su come finirà la battaglia legale, e non solo, con i francesi di Vivendi. Come riportato da Il Sole 24 Ore, ricordano gli esperti di Equita, la partita di Mfe e un «accordo tombale» con Vivendi potrebbero incrociarsi. Il cfo Giordani avrebbe infatti sottolineato che Mediaset può salire facilmente al 20% di Prosieben se ne avesse bisogno (ma non sarebbe una mossa ostile). Sulle negoziazioni per Mfe, intanto, si lavora a un accordo con i francesi e alla riduzione della loro quota sotto il 10%.

Il nodo del prezzo per l'uscita dei francesi

Il nodo è il prezzo: Vivendi chiederebbe 3,7 euro ad azione per uscire, mentre Mediaset sarebbe disposta a pagare al massimo il recesso di 2,77 euro. Intanto, il fondo Peninsula sarebbe disponibile a riattivare l’accordo per assorbire la quota di Vivendi. Il problema, tra gli altri, è anche che «in caso di mancato accordo con Vivendi, le assemblee straordinarie in Italia e Spagna sarebbero comunque convocate» per modificare lo statuto. «In questo modo – conclude Equita – dovrebbe essere facilitata anche una soluzione positiva anche in Spagna, dove la corte di Madrid ha sospeso la fusione. Riteniamo quindi che lo sconto del 9% fra Mediaset e Mediaset Espana rispetto al concambio dovrebbe chiudersi».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)