Mediaset diventa MediaForEurope e sdoppia le azioni

2' di lettura

Mediaset si prepara a cambiare nome. E per questo chiama i soci al voto proponendo il cambio del nome della società in Mfe-Mediaforeurope e l’introduzione di una struttura azionaria a doppia categoria. L’assemblea è stata fissata per il 25 novembre.

«Il cambiamento di denominazione della Società si inserisce nell'annunciato percorso di costituzione di una holding internazionale che riunisca le principali tv generaliste europee, mentre le società operative Mediaset Italia S.p.A e Mediaset España Comunication...