Mediaset fa il rientro nel calcio pay, Champions League anche in streaming Il Biscione trasmetterà 104 match: in gioco Infinity oppure Mediaset Play. Operazione del valore 40-45 milioni compresi i diritti per le partite free di Andrea Biondi

Il Biscione trasmetterà 104 match: in gioco Infinity oppure Mediaset Play. Operazione del valore 40-45 milioni compresi i diritti per le partite free

La Champions League riserva un’altra sorpresa oltre all’ingresso di Amazon per il prossimo triennio. A partire dalla prossima stagione, infatti, Mediaset non solo conferma la vocazione free nel calcio europeo, ma farà anche ritorno al pay in una formula rivisitata.

A quanto riferito da Radiocor, vanno verso Sky e Mediaset i pacchetti più consistenti dei diritti audiovisivi per trasmettere la Champions League 2021-24. La competizione, come detto, vedrà anche l’esordio di Amazon – con la sua piattaforma Amazon Prime Video – con i 16 migliori match del mercoledì e la Supercoppa europea. Nel contempo per Sky ci sarebbero i diritti a pagamento su tutti gli altri match, al netto di quelli Prime, per un totale di 121 partite annue. Dal canto suo Mediaset avrebbe ottenuto l'esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì, e quindi 16 match, e per la finalissima oltre a poter trasmettere – e questa è la vera grande novità – in streaming gli altri 104 match (da cui restano esclusi quelli trasmessi da Prime).

Va usato il condizionale mancando l’ufficialità e con le parti trincerate dietro il no comment, a eccezione di Amazon che ha già comunicato il suo pacchetto in esclusiva (secondo i rumors per circa 80 milioni a stagione). Ma non si prevedono colpi di scena.

Riguardo a Mediaset ci sono così due certezze. La prima sono le 17 partite free che saranno trasmesse evidentemente su Canale 5, la rete ammiraglia, come accade anche oggi che la Champions è esclusiva di Sky la quale però condivide i diritti in chiaro di alcune partite proprio con Mediaset da due anni a questa parte, dopo un primo anno di sharing con la Rai.

La seconda certezza è che con le 104 partite in streaming Mediaset rimette i piedi nel calcio pay. Un ritorno sul luogo del delitto, considerando come si è conclusa l’avventura di Mediaset Premium i cui strascichi sono ancora evidenti nella tenzone fra il gruppo di Cologno e Vivendi, nata dal rifiuto del socio francese di dar seguito al contratto vincolante di acquisto della piattaforma. Quello fu l’inizio di un muro contro muro sul quale al momento non si vedono spiragli