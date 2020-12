Mediaset, istruttoria di Agcom sulla posizione di Vivendi L'Autorità ha dato avvio con un sì a maggioranza. Procedimento anche su Sky. Oggi l'udienza al Tar relativa ai diritti di voto dei francesi nel Biscione di Andrea Biondi

Una storia che si ripete. Come nel 2016 Agcom avvia un’istruttoria che ha come focus la partecipazione incrociata del gigante francese dei media Vivendi all’interno del leader della tv commerciale Mediaset e del più grande gruppo tlc del Paese, vale a dire Tim.

Ed esattamente come quattro anni fa, per una curiosa combinazione, il periodo è sempre quello pre-natalizio. Nel 2016 l’avvio fu deciso il 21 dicembre (con notifica alla media company francese il 23) per un procedimento concluso poi il 18 aprile...