Mediaset, l’avvocato della Ue boccia le norme che bloccano le azioni Vivendi

In linea di principio, dunque, per l’Avvocato generale la normativa italiana è «idonea a conseguire tale obiettivo, quantomeno in teoria, in quanto impedisce che un'unica impresa acquisisca, direttamente o tramite proprie controllate, una quota rilevante (superiore al 20%) del mercato dei media e che le imprese che già detengono una posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (ad esempio Tim, che è l'impresa leader del settore) approfittino di tale circostanza per rafforzare la loro posizione nel settore dei media».

Tuttavia, c’è un problema di proporzionalità . «Sebbene - si legge ancora – spetti ai giudici nazionali ponderare la proporzionalità tra la normativa nazionale in esame e le finalità cui è ispirata, l’Avvocato generale suggerisce alla Corte di fornire agli stessi indicazioni utili al riguardo. In quest'ottica, egli osserva, in primo luogo, che la normativa italiana definisce in maniera eccessivamente restrittiva il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche, escludendo nuovi mercati che sono divenuti la principale via di accesso ai media (servizi al dettaglio di telefonia mobile, servizi di comunicazioni elettroniche collegati a Internet e servizi di radiodiffusione satellitare)».

I requisiti di proporzionalità, poi, «potrebbero non essere compatibili con la quota molto ridotta di ricavi (10%) del Sic, fissata quale limite massimo per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superino il 40% dei ricavi complessivi di tale settore. In terzo luogo, l’Avvocato generale ritiene sproporzionato calcolare i ricavi delle società “collegate” come se fossero società “controllate” quando, come sembra accadere nel caso di specie, la società (Vivendi) che detiene una quota dei diritti di voto nell’altra (Mediaset) superiore alle cifre sopra indicate non è, di fatto, in grado di esercitare un’influenza notevole su quest’ultima».

Commentando il parere espresso dall’Avvocato generale della Ue Mediaset ha ricordato che di tratta di valutazioni che «come indicato in calce allo stesso comunicato stampa, non vincolano le decisioni della Corte di Giustizia» evidenziando il punto in cui «diversamente dalle posizioni espresse nel giudizio pendente dalla Commissione Ue, anche l'Avvocato Generale ribadisce come la tutela del pluralismo dell’informazione può giustificare “l'adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento”, demandando tuttavia ai giudici nazionali la valutazione della proporzionalità di tali misure».

In attesa della sentenza da parte della Corte Ue, continua la nota del Gruppo di Cologno, «e delle valutazioni di tale sentenza da parte del giudice nazionale, nella perdurante vigenza della normativa oggetto di scrutinio giudiziale, nulla cambia in merito alla valutazione di illiceità della condotta di Vivendi in relazione all’acquisto del 29,94% del capitale sociale di Mediaset»